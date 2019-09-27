بترو أتليتكو أول المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

بترو أتليتكو

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترو أتليتكو الأنجولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مع نظيره كامبالا سيتي الأوغندي، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب "فيليب أوموندي"، ضمن مواجهات إياب دور الـ 32 من المسابقة القارية، بعدما حسم التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيم على ملعب الفريق الأنجولي، مستفيدًا من قاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، في حالة التعادل، ليكون أول المتأهلين إلى هذا الدور.

وفي الدقيقة 37، سجل فريق بترو أتليتكو، هدف التقدم، عن طريق اللاعب جوب، في المقابل أدرك كيزا هدف التعادل لفريق كمبالا سيتي في الدقيقة 57. ومن المقرر أن تحسم بطاقتين اليوم الجمعة في البطولة الأفريقية الأولى على مستوى الأندية حيث يواجه صن داونز الجنوب أفريقي نظيره كوتي دي أور بطل سيشيل، بينما يلعب الترجي