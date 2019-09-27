تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

تركي آل الشيخ

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".

وأضاف: "في حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه". ومن المقرر أن ينطلق موسم الرياض في السعودية يوم 15 أكتوبر القادم ويستمر حتى الـ15 من ديسمبر القادم، ويتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية وهو ضمن فعاليات هيئة الترفية الهادفة لزيادة النشاط السياحي في