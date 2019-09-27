رياضة

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
وأضاف: "في حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه". ومن المقرر أن ينطلق موسم الرياض في السعودية يوم 15 أكتوبر القادم ويستمر حتى الـ15 من ديسمبر القادم، ويتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية وهو ضمن فعاليات هيئة الترفية الهادفة لزيادة النشاط السياحي في
اقرأ المزيد
الزمالك-وبترو-اتليتكو (1)

بترو أتليتكو أول المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترو أتليتكو الأنجولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مع نظيره كامبالا سيتي الأوغندي، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب "فيليب أوموندي"، ضمن مواجهات إياب دور الـ 32 من المسابقة القارية، بعدما حسم التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيم على ملعب الفريق الأنجولي، مستفيدًا من قاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، في حالة التعادل، ليكون أول المتأهلين إلى هذا الدور.
طه إسماعيل

طه إسماعيل: لم أتقاض أجرًا من عملي في الأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي أنه لم يتقاض، أي أموال نظير عمله في القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: "كنت أعمل بشكل تطوعي من أجل النادي الأهلي، الذي أعرف جيدًا قيمه ومبادئه، وأطبقها بصورة عملية بعيدًا عن الشعارات، لم أحصل على مليمًا واحدًا خلال السنوات الأخيرة في الأهلي عندما استعان بي محمود طاهر الرئيس السابق رئيسًا للجنة الكرة، أو عندما استعان بي محمود الخطيب الرئيس الحالي كرئيس للجنة التخطيط ".
فالفيردي‎

فالفيردي: مواجهة خيتافي صعبة.. وسنبذل جهد كبير

أكد أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنّ مواجهة فريق خيتافي -المقرر لها غدا السبت- لن تكون سهلة في الدوري الإسباني (اللاليجا)، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة مماثلة للعام الماضي، صعبة للغاية، خيتافي قوي وصلب ومنضبط، يهاجمون بشكل جيد، ونحن عانينا أمامهم في العام الماضي رغم تحقيق الفوز".. وواصل: "إنهم لا يتركونك تحصل على الكرة، ويحصلون على الكرة كثيرًا، ويذهبون دائمًا إلى المرمى من أجل إحراز هدف، سنواجه منافس كبير".
اقرأ المزيد من الأخبار
جونيور-أجايي

روهر يستبعد أجايي من قائمة نيجيريا لمواجهة البرازيل

أعلن الألماني جرونوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، اليوم الخميس، عن القائمة التي ستخوض مباراة البرازيل الودية، والمقرر لها يوم 13 أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي، وضم روهر 23 لاعبًا في قائمته لمواجهة البرازيل، خلال اللقاء الذي سيقام في سنغافورة خلال الشهر المقبل. وشهدت قائمة المنتخب النيجيري عدم استدعاء جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي، رغم تألقه في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر، خاصة في مباراة كأس السوبر أمام الزمالك، والتي أحرز فيها هدفين قاد بهما فريقه لحصد اللقب.
حسام البدرى (2)

اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

فاسدون ومرضى.. رسالة الحضري لصلاح بعد حذف علم مصر

وجه عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، رسالة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة بموقع التواصل الاجتماعي وحذفه علم مصر من على حساباته الشخصية، ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع، وكتب الحضري عبر حسابه بتويتر: "يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]