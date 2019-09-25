«DM Arts»: تعيين أول دفعة من طلاب المبادرة الرئاسية
تحرير:أحمد البرماوي
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وظيفة تك
أعلنت أكاديمية فنون التسويق الرقمي DM Arts الرائدة في البرامج التدريبية والتعليمية في مصر والمنطقة العربية عن تعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "وظيفة تك" والتي ينفذها المعهد القومي لتنظيم الاتصالات تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل المبادرة حيث حصل المتدربين والبالغ عددهم 15 متدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل بمتوسط 4000 جنيه شهرياً في عدد من كبرى الشركات الرائدة في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إتمام مدة التدريب على مدار ثلاثة أشهر.
وتُنفذ وزارة الاتصالات مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة.وقال المهندس أحمد صبري الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق
وتُنفذ وزارة الاتصالات مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة.
وقال المهندس أحمد صبري الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق الرقمي قائلاً:" إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من منظومة التنمية الاقتصادية الرقمية في مستقبل مصر ونحن نعي تماماً أهمية دورنا كمتخصصين من القطاع الخاص في تعزيز أدوات الثروة البشرية ذو المميزات التنافسية للكوادر المصرية، خاصة في عصر التحول الكامل إلى معطيات الاقتصاد الرقمي و في ظل الرغبة السياسية في تنمية أدوات الخريجين الجدد بالتكنولوجيا المتقدمة وفي ظل التحول الرقمي الذي يعتمد كلياً على الإبداع الفكري البشري".