«DM Arts»: تعيين أول دفعة من طلاب المبادرة الرئاسية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

وظيفة تك

أعلنت أكاديمية فنون التسويق الرقمي DM Arts الرائدة في البرامج التدريبية والتعليمية في مصر والمنطقة العربية عن تعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "وظيفة تك" والتي ينفذها المعهد القومي لتنظيم الاتصالات تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل المبادرة حيث حصل المتدربين والبالغ عددهم 15 متدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل بمتوسط 4000 جنيه شهرياً في عدد من كبرى الشركات الرائدة في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إتمام مدة التدريب على مدار ثلاثة أشهر.

وتُنفذ وزارة الاتصالات مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة.وقال المهندس أحمد صبري الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق