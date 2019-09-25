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«DM Arts»: تعيين أول دفعة من طلاب المبادرة الرئاسية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وظيفة تك
وظيفة تك
أعلنت أكاديمية فنون التسويق الرقمي DM Arts الرائدة في البرامج التدريبية والتعليمية في مصر والمنطقة العربية عن تعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "وظيفة تك" والتي ينفذها المعهد القومي لتنظيم الاتصالات تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل المبادرة حيث حصل المتدربين والبالغ عددهم 15 متدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل بمتوسط 4000 جنيه شهرياً في عدد من كبرى الشركات الرائدة في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إتمام مدة التدريب على مدار ثلاثة أشهر.
وتُنفذ وزارة الاتصالات مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة.وقال المهندس أحمد صبري الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق
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بورصة (1)

هذا ما حدث في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

خسر مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي في البورصة في جلسات الأسبوع نحو 6%، بسبب اضطرابات المنطقة، وتراجع الأسواق العالمية، وأغلق عند 12.857,13 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 7.3% هبوطا، مغلقا الفترة عند 82.499 نقطة، وكانت البورصة قد خسرت في جلسات الأسبوع الثلاث الأولى ما يساوي مكاسبها في عام، واضطرت إدارة السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة وهي المرة الثالثة في تاريخها، بعد تجاوز خسائر المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 نسبة انخفاض بنحو 5% في جلسة الأحد الماضي. وبحسب بيانات البورصة الأسبوعية، سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.4% مغلقا الفترة عند 77.046,2 نقطة.
وزير الاتصالات في ختام زيارته لفرنسا

وزير الاتصالات يختتم زيارته لفرنسا باجتماعات ناجحة

بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP وتناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية في مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات، وخطة مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية في ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي.
البنك-المركزى

مصدر يكشف مصير الشهادات الادخارية للأفراد من قرارات خفض الفائدة

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية "الشهادات| للافراد بالبنوك"، على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وقال المصدر، إن الأوعية الإدخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي. وكان البنك الأهلى قد حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14% و14.25% على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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