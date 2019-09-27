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الأوقاف: الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
أكدت وزارة الأوقاف، أن الحياد في قضايا الوطن خيانة، وأن الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة، والعملاء وأصحاب المناطق الرمادية، وأن المصريين الشرفاء متمسكون ببناء دولتهم وصنع مستقبلهم، وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الشعب المصري بكل أبنائه الشرفاء، وكل مؤسساته الوطنية يقف صفا واحدًا خلف رئيسنا القائد الحكيم، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، وسائر مؤسسات الدولة الوطنية.
وأضاف جمعة: "أن مصر حصن لدينها وأمتها، وأن أهلها في رباط، وهي في أمن وأمان بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة، وأن الوطن تاج على رؤوس العقلاء والشرفاء.. لا يعرف حقيقته وقيمته حق المعرفة إلا من اكتوى بفقد وطنه؛ ما يتطلب منا أن نحافظ بكل قوة على وطننا، وأن نفديه بأنفسنا ودمائنا وأموالنا".وحذر في خطبة الجمعة،
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كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بوسط وغرب الإسكندرية لمدة 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب ووسط الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
محمد-عبد-العاطى

الري: إزالة 2799 حالة تعد على نهر النيل خلال سبتمبر

كشفت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ 2799 حالة إزالة تعديات على طول نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث نفذ قطاع حماية النيل 682 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1533 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 584 إزالة على منافع الصرف.
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المصريون بألمانيا يجددون دعمهم: نقف خلف مصر والرئيس

تقيم الجالية المصرية في فرانكفورت، غدا السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية التآخي بين القاهرة ومدينة فرانكفورت الألمانية، يؤكدون خلالها دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويفتتح الاحتفال السفير خالد طه، قنصل مصر العام في فرانكفورت، وذلك بحضور كبير لممثلين عن مجلس البلديات بفرانكفورت والنيابيين وعدد كبير من الاتحادات والنوادي والجالية المصرية بالمدينة ومختلف الولايات الألمانية.
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تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في تجديد الخطاب الديني

اتفقت وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا على التعاون المشترك، في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا وتجديد الخطاب الديني والتصدي للفكر المتشدد، جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في مؤتمر إسلامي دولي.
الجيش- الكويتى

«نحتفظ بحق الرد».. بيان عاجل من الجيش الكويتي

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش، بيانا عاجلا، توعدت فيه مروجي الشائعات بإجراءات قانونيةـ إذ نفت ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي، من تصريحات تنسب لرئيس الاركان العامة للجيش، منوهة في بيانها الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، بأن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها، وشددت على أن رئاسة الأركان "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".
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«الأعلى للإعلام»: رصد 630 خبرا كاذبا بقنوات الإخوان

شهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من الشائعات رددتها مجموعة من المواقع التابعة لجماعة الإخوان، إذ قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت أكثر من 630 خبرًا كاذبًا خلال الـ10 أيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن قناة الجزيرة، مضيفًا أن الشائعات تشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.
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جمعة وعلام يحتفلان بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة. وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله عز وجل"، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.
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