الأوقاف: الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

أكدت وزارة الأوقاف، أن الحياد في قضايا الوطن خيانة، وأن الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة، والعملاء وأصحاب المناطق الرمادية، وأن المصريين الشرفاء متمسكون ببناء دولتهم وصنع مستقبلهم، وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الشعب المصري بكل أبنائه الشرفاء، وكل مؤسساته الوطنية يقف صفا واحدًا خلف رئيسنا القائد الحكيم، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، وسائر مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف جمعة: "أن مصر حصن لدينها وأمتها، وأن أهلها في رباط، وهي في أمن وأمان بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة، وأن الوطن تاج على رؤوس العقلاء والشرفاء.. لا يعرف حقيقته وقيمته حق المعرفة إلا من اكتوى بفقد وطنه؛ ما يتطلب منا أن نحافظ بكل قوة على وطننا، وأن نفديه بأنفسنا ودمائنا وأموالنا".وحذر في خطبة الجمعة،