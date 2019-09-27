لقياس رضاء المنتفعين.. الصحة تطلق خط ساخن للتأمين الشامل
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
وزيرة الصحة هالة زايد
أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلوا عليها داخل المنظومة، للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه انطلاقا من حرص منظومة التأمين الشامل على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية لتقييمها وتطويرها، أطلقت خط ساخن.
وأوضح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن
وأوضح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن والتغلب على أي عقبات من الممكن أن تظهر من التطبيق الفعلي للخدمة.
وأشار إلى أن منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" التي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، يتواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة، وأنه تم تعيين أكثر من 80 مسئول رضاء منتفعين، لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومة ببوسعيد في المرحلة الأولى.
وأضاف أن تطبيق منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" يأتي في إطار التحول الرقمي للمنظومة وأنه تم توفير أجهزة (Feed Back Machine) وهي التي يتم توفيرها لأول مرة داخل مستشفيات ووحدات حكومية، حيث يتوجه المريض لجهاز "التقييم" بعد انتهاء زيارته للمنشأة لتقييم الخدمة التي حصل عليها من خلال المنظومة، ونتائج كل تلك التقييمات يتم تجميعها إلكترونيا في قاعدة بيانات تطلع عليها إدارة المشروع لتكون أداة لتقييم معدلات الأداء وتقويمها في حالة وجود أي قصور لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل.