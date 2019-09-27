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لقياس رضاء المنتفعين.. الصحة تطلق خط ساخن للتأمين الشامل

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلوا عليها داخل المنظومة، للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه انطلاقا من حرص منظومة التأمين الشامل على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية لتقييمها وتطويرها، أطلقت خط ساخن.
وأوضح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن
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سامح-شكرى (3)

قمة ثلاثية بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قريبا

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل، بالقاهرة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص، ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

الأوقاف: الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة

أكدت وزارة الأوقاف، أن الحياد في قضايا الوطن خيانة، وأن الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة، والعملاء وأصحاب المناطق الرمادية، وأن المصريين الشرفاء متمسكون ببناء دولتهم وصنع مستقبلهم، وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الشعب المصري بكل أبنائه الشرفاء، وكل مؤسساته الوطنية يقف صفا واحدًا خلف رئيسنا القائد الحكيم، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، وسائر مؤسسات الدولة الوطنية.
كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بوسط وغرب الإسكندرية لمدة 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب ووسط الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

19 منصب في انتظارك.. وظائف متاحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، عن توافر عدد من الوظائف المتاحة بالمنظومة الصحية الجديدة. وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن الوظائف المتاحة هي: رئيس للرعاية الصحية والعلاجية، رئيس لخدمات الدعم المؤسسي، مدير الشئون الإدارية، مدير الشئون الهندسية، مدير النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير المكتب الفني، مدير التخطيط والمشروعات، مدير الجودة، مدير مكافحة العدوى، مدير التسويق، مدير الإدارة القانونية، مدير المراجعة الداخلية، مدير رضا المتعاملين، مدير الامداد، مدير الرعاية الأولية، ومدير الرعاية الثانوية والثلاثية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

حقيقة حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا في محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: «التأمين الشامل» ثورة في أسلوب إدارة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن منظومة التحول الرقمي ستقلل ممارسات الفساد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم اختبار منظومة التحول الرقمي، التي ستعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن، والقضاء على ممارسات الفساد من خلال تقليل التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وجاء المؤتمر عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي أقيم بالديوان العام القديم للمحافظة، بعد تطويره مؤخرا وفق أحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة.
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