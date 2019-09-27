لقياس رضاء المنتفعين.. الصحة تطلق خط ساخن للتأمين الشامل

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

وزيرة الصحة هالة زايد

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلوا عليها داخل المنظومة، للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه انطلاقا من حرص منظومة التأمين الشامل على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية لتقييمها وتطويرها، أطلقت خط ساخن.

وأوضح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن