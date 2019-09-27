تدريبات خاصة لحراس المرمى في مران الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسون فوت السنغالي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى هامش المران، بدأ محمد عبد الغني، خوض تدريبات خفيفة بالكرة منفردًا تحت قيادة اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر، ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام بطل السنغال بسبب الإصابة.

وحرص المدرب الصربي ميتشو المدير الفني على عقد جلسة سريعة مع محمود عبد العزيز (زيزو) للإطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه، وخاض اللاعب، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناءً على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية.كما قرر مشاركة إمام عاشور ومحمد