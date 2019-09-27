رياضة

تدريبات خاصة لحراس المرمى في مران الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
الزمالك
الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسون فوت السنغالي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى هامش المران، بدأ محمد عبد الغني، خوض تدريبات خفيفة بالكرة منفردًا تحت قيادة اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر، ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام بطل السنغال بسبب الإصابة.
وحرص المدرب الصربي ميتشو المدير الفني على عقد جلسة سريعة مع محمود عبد العزيز (زيزو) للإطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه، وخاض اللاعب، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناءً على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية.كما قرر مشاركة إمام عاشور ومحمد
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كريستيان إريكسن (9)

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

الإسماعيلي يعبر أهلي بني غازي بالبطولة العربية

تمكن فريق الإسماعيلي من التأهل لدور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، رغم الخسارة التي تلقاها الدراويش أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المنستير بتونس مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الإياب، ليصعد الدراويش للدور المُقبل، متفوقًا بمجموع المباراتين (4-3)، وتمكن أبو بكر بوعقيلة لاعب الفريق الليبي من خطف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83، ليصعد الإسماعيلي نظرًا لفوزه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
الزمالك-وبيراميدز (1)

1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يحدد ملعب نهائي الكأس.. ليس برج العرب

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ملعب مباراة فريقه أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل. وقال مرتضى، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، إن نهائي كأس مصر سيقام على ستاد الإسكندرية، أو الإسماعيلية بحضور جماهيري، مشددًا أنها لن تقام على استاد برج العرب. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه تواصل مع سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وأكد الأخير له بأنه مشجع للزمالك، ويرحب بلعب نهائي الكأس في أي ملعب.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (1)

الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع وحارس الزمالك

نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع ظهير أيمن الزمالك محمد أحمد "كماتشو"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الدراويش خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على بنود التعاقد. الإسماعيلي تعاقد أيضًا مع حارس نادي الزمالك، محمود عبد المنصف، لمدة 5 مواسم، وذلك بناءً على طلب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد عواد إلى القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ قيمته 40 مليون جنيه.
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