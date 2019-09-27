فيفا يرد على فضائح التلاعب في أصوات جوائز «The Best»

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

الفيفا

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي على الأنباء التي ترددت عن التلاعب في تصويت بعض مدربي وقادة منتخبات العالم، خلال التصويت الخاص بجائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يقم بالتصويت، ورغم ذلك ظهر إسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.

وقال الاتحاد في بيانه: "فيفا محبط من تلك التقارير الإعلامية التي تساءلت عن مدى نزاهة عملية التصويت المتعلقة بجوائز ذا بيست.. تلك التقارير غير عادلة ومضللة، عمليات التصويت الخاصة بكل الجوائز تمت مراقبتها والإشراف عليها من قبل هيئة مستقلة، هي برايس ووتر هاوس كوبرز السويسرية." "طالبنا جميع الاتحادات في

وقال الاتحاد في بيانه: "فيفا محبط من تلك التقارير الإعلامية التي تساءلت عن مدى نزاهة عملية التصويت المتعلقة بجوائز ذا بيست.. تلك التقارير غير عادلة ومضللة، عمليات التصويت الخاصة بكل الجوائز تمت مراقبتها والإشراف عليها من قبل هيئة مستقلة، هي برايس ووتر هاوس كوبرز السويسرية."



"طالبنا جميع الاتحادات في العالم بتأكيد الأصوات الخاصة بها ورقيًا وإلكترونيًا، اشترطنا أن تكون المستندات الورقية موقعة من المسؤولين عن الاتحادات وكذلك من المصوتين.. الهيئة المستقلة المكلفة بمتابعة عملية التصويت تأكدت من أن كل الأصوات أرسلت تبعًا للقواعد المنصوص عليها، وكذلك في المواعيد المحددة، وهو ما لا يدع مجالًا للشك حول نزاهة النتيجة.



واختتم الاتحاد بيانه، قائلًا: "لم تؤثر حالات المخالفة على سير النتيجة، وسيتم فتح تحقيقًا بهذا الشأن.