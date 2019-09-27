رياضة

فيفا يرد على فضائح التلاعب في أصوات جوائز «The Best»

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
الفيفا
الفيفا
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي على الأنباء التي ترددت عن التلاعب في تصويت بعض مدربي وقادة منتخبات العالم، خلال التصويت الخاص بجائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يقم بالتصويت، ورغم ذلك ظهر إسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
وقال الاتحاد في بيانه: "فيفا محبط من تلك التقارير الإعلامية التي تساءلت عن مدى نزاهة عملية التصويت المتعلقة بجوائز ذا بيست.. تلك التقارير غير عادلة ومضللة، عمليات التصويت الخاصة بكل الجوائز تمت مراقبتها والإشراف عليها من قبل هيئة مستقلة، هي برايس ووتر هاوس كوبرز السويسرية." "طالبنا جميع الاتحادات في
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

الإسماعيلي يعبر أهلي بني غازي بالبطولة العربية

تمكن فريق الإسماعيلي من التأهل لدور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، رغم الخسارة التي تلقاها الدراويش أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المنستير بتونس مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الإياب، ليصعد الدراويش للدور المُقبل، متفوقًا بمجموع المباراتين (4-3)، وتمكن أبو بكر بوعقيلة لاعب الفريق الليبي من خطف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83، ليصعد الإسماعيلي نظرًا لفوزه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
الزمالك-وبترو-اتليتكو (1)

بترو أتليتكو أول المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترو أتليتكو الأنجولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مع نظيره كامبالا سيتي الأوغندي، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب "فيليب أوموندي"، ضمن مواجهات إياب دور الـ 32 من المسابقة القارية، بعدما حسم التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيم على ملعب الفريق الأنجولي، مستفيدًا من قاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، في حالة التعادل، ليكون أول المتأهلين إلى هذا الدور.
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طه إسماعيل

طه إسماعيل: لم أتقاض أجرًا من عملي في الأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي أنه لم يتقاض، أي أموال نظير عمله في القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: "كنت أعمل بشكل تطوعي من أجل النادي الأهلي، الذي أعرف جيدًا قيمه ومبادئه، وأطبقها بصورة عملية بعيدًا عن الشعارات، لم أحصل على مليمًا واحدًا خلال السنوات الأخيرة في الأهلي عندما استعان بي محمود طاهر الرئيس السابق رئيسًا للجنة الكرة، أو عندما استعان بي محمود الخطيب الرئيس الحالي كرئيس للجنة التخطيط ".
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (7)

ميدو يكشف سبب اختفاء أصوات مصر في جوائز الأفضل

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تفاصيل عملية التصويت في استفتاء، حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
محمد-صلاح‎

ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
محمد صلاح

بعد الأزمة.. تفاصيل مكالمة الجنايني مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.
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