رياضة

الإسماعيلي يعبر أهلي بني غازي بالبطولة العربية

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
تمكن فريق الإسماعيلي من التأهل لدور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، رغم الخسارة التي تلقاها الدراويش أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المنستير بتونس مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الإياب، ليصعد الدراويش للدور المُقبل، متفوقًا بمجموع المباراتين (4-3)، وتمكن أبو بكر بوعقيلة لاعب الفريق الليبي من خطف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83، ليصعد الإسماعيلي نظرًا لفوزه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وبادر الإسماعيلي بالهجوم، وأضاع مهاجمه وجيه عبد الحكيم انفرادًا تامًا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة في ظل سيطرة تامة للدراويش. وواصل لاعبو الإسماعيلي ضغطهم على أهلي بني غازي، وشهدت المباراة تألق عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ووجيه عبد الحكيم، لكن أهدروا العديد من الكرات الخطيرة، في المقابل فشل لاعبو
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كريستيان إريكسن (9)

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
الفيفا‎

فيفا يرد على فضائح التلاعب في أصوات جوائز «The Best»

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي على الأنباء التي ترددت عن التلاعب في تصويت بعض مدربي وقادة منتخبات العالم، خلال التصويت الخاص بجائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يقم بالتصويت، ورغم ذلك ظهر إسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندرى يقتنص فوزًا سهلًا من العربى الكويتي

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى اقتناص فوزًا غاليًا أمام فريق العربى الكويتى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على ملعب برج العرب والتى أقيمت بجمهور فى إطار دور الـ32 من عمر البطولة العربية، وسجل لصالح فريق الاتحاد السكندرى كلًا من خالد قمر ورزاق سيسيه ليمنحوا تأهل غالٍ للاتحاد . وبفوز الاتحاد اليوم تصبح نتيجة المباراتين 3-صفر للاتحاد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق السكندري على نظيره الكويتى فى ملعبه (صباح السالم) بهدف نظيف فى مباراة الذهاب .
باهر-المحمدي

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (1)

صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

الإسماعيلي يتغلب على أهلي بني غازي بالبطولة العربية

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب مباريات الدور الـ32 من عمر بطولة محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، سجل للدراويش وجيه عبد الحكيم هدفين في الدقيقتين 4و21 وأحمد مدبولي في الدقيقة 33 وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 87، بينما سجل للفريق الليبي الثنائي سفيان عمران في الدقيقة 29، وانجسان دافيد في الدقيقة 63، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب اللقاء حتى الان.
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