الإسماعيلي يعبر أهلي بني غازي بالبطولة العربية

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

الإسماعيلي

تمكن فريق الإسماعيلي من التأهل لدور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، رغم الخسارة التي تلقاها الدراويش أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المنستير بتونس مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الإياب، ليصعد الدراويش للدور المُقبل، متفوقًا بمجموع المباراتين (4-3)، وتمكن أبو بكر بوعقيلة لاعب الفريق الليبي من خطف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83، ليصعد الإسماعيلي نظرًا لفوزه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبادر الإسماعيلي بالهجوم، وأضاع مهاجمه وجيه عبد الحكيم انفرادًا تامًا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة في ظل سيطرة تامة للدراويش. وواصل لاعبو الإسماعيلي ضغطهم على أهلي بني غازي، وشهدت المباراة تألق عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ووجيه عبد الحكيم، لكن أهدروا العديد من الكرات الخطيرة، في المقابل فشل لاعبو