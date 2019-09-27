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رجالة مصر أهم.. محمد رمضان يوجه رسالة لقطر وتركيا من المنصة

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
محمد رمضان
محمد رمضان
"هما عايزينها فوضى"، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي أداها بحماسة شديدة فور صعوده على المسرح المخصص باحتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان المنصة في مدينة نصر، ثم ألقى كلمة على عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بدأها بـ"تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
وشدد على أن "مصر كبيرة بشعبها وجيشها وثقة في الله تحيا مصر.. تحيا مصر"، متابعا: "المصريين أهم نمبر وان، في دول مرت بثورة مقامتش تاني، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر". جاءت كلمات رمضان، وسط احتفاء شديد من المواطنين الذين رددوا معه هتاف "تحيا مصر"، قبل أن يقاطعهم بالتنويه إلى أداء أغنية "نمبر وان"، معلقا:
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أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
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إلهام شاهين: ولعوا فيا بالغلط في مشهد من مسلسل قديم

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل تعرضها لموقف صعب حين أشعلوا النار فيها عن طريق الخطأ فى مشهد من مسلسل قديم. وقالت إلهام شاهين، خلال حلقة الخميس من برنامج «أنا وبنتي»، الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما عبر فضائية «ON E»: «فى مسلسل قديم ولعونى وعملوا حاجة غلط، كان المفروض اللبس جزء منه يبقى فيه مياه وجزء منه جاز، علشان لون القماش يبقى واحد ومبلول، فعملوا الجلابية نصها جاز من تحت علشان تولع، ونصها مياه، والطرحة بقا أنا عروسة نسيوا وحطوا فيها جاز بدل المياه، لأن كان فيه طبق مياه وطبق جاز».
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عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
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محمد رمضان

محمد رمضان: تحيا مصر بالرئيس والشعب.. إحنا طول عمرنا كبار

ألقى الفنان محمد رمضان، كلمة في احتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المصنة بمدينة نصر، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس، بعد أداء أحدث أغانيه "هما عايزينه فوضى"، وبدأ قائلا: "تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
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رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
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برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
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أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.
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