رجالة مصر أهم.. محمد رمضان يوجه رسالة لقطر وتركيا من المنصة

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

محمد رمضان

"هما عايزينها فوضى"، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي أداها بحماسة شديدة فور صعوده على المسرح المخصص باحتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان المنصة في مدينة نصر، ثم ألقى كلمة على عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بدأها بـ"تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".

وشدد على أن "مصر كبيرة بشعبها وجيشها وثقة في الله تحيا مصر.. تحيا مصر"، متابعا: "المصريين أهم نمبر وان، في دول مرت بثورة مقامتش تاني، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر". جاءت كلمات رمضان، وسط احتفاء شديد من المواطنين الذين رددوا معه هتاف "تحيا مصر"، قبل أن يقاطعهم بالتنويه إلى أداء أغنية "نمبر وان"، معلقا: