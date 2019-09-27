فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد رمضان: تحيا مصر بالرئيس والشعب.. إحنا طول عمرنا كبار

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
محمد رمضان
محمد رمضان
ألقى الفنان محمد رمضان، كلمة في احتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المصنة بمدينة نصر، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس، بعد أداء أحدث أغانيه "هما عايزينه فوضى"، وبدأ قائلا: "تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
وشدد رمضان على أن "مصر كبيرة بشعبها وجيشها وثقة في الله تحيا مصر.. تحيا مصر"، متابعا: "المصريين أهم نمبر وان، في دول مرت بثورة مقامتش تاني، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر". جاءت كلمات رمضان، وسط احتفاء شديد من المواطنين الذين رددوا معه هتاف "تحيا مصر"، قبل أن يقاطعهم بالتنويه إلى أداء أغنية "نمبر وان"،
اقرأ المزيد
محمد-رمضان (6)

شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
سمية درويش

سمية درويش: الألبوم الجديد سيكون نقلة جديدة في حياتي

قالت الفنانة سمية درويش، إنها تفضل أغنية «نفسي يا ليل» الجديدة التي طرحتها مؤخرًا، وذلك لروعة كلماتها ولحنها وتوزيعها، موضحة أنها لو تم طرحها من قبل أي فنان آخر كانت ستحبها بلا شك. وأضافت سمية لـ«التحرير»، أن أغنية متغيرة التي أصدرتها منذ فترة نالت إعجاب الكثيرين، لأنها كلماتها حزينة، فى حين أن أغنية «نفسي يا ليل» أضافت فرحة وطاقة إيجابية لكل من سمعها. وأكدت سمية أن من المقرر تصوير الأغنية كفيديو كليب في وقت قريب جدًا، بالإضافة إلى أن أغاني الألبوم الجديد سيتم عرضها بفكرة جديدة.
عاصي-الحلاني (1)

عاصي الحلاني يرد بعد الحادث: أنا بخير وأتماثل للشفاء

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على طمأنة الجمهور على صحته وذلك بعد الحادث الأخير الذي تعرض له قبل أيام على أثر سقوطه من فوق ظهر الحصان، ما أدى إلى تعرضه لكسور وإصابات بالغة، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إلى جميع الأحباب والأوفياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم، سائلا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبا.. لكم مني كل الحب والتقدير».
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد رمضان

رجالة مصر أهم.. محمد رمضان يوجه رسالة لقطر وتركيا من المنصة

"هما عايزينها فوضى"، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي أداها بحماسة شديدة فور صعوده على المسرح المخصص باحتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان المنصة في مدينة نصر، ثم ألقى كلمة على عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بدأها بـ"تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
محمد رمضان (2)

رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
عادل-امام-ودلال-عبد-العزيز-مسلسل-فالنتينو (2)

برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
محمد-رمضان (2)

أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]