محمد رمضان: تحيا مصر بالرئيس والشعب.. إحنا طول عمرنا كبار

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

محمد رمضان

ألقى الفنان محمد رمضان، كلمة في احتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المصنة بمدينة نصر، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس، بعد أداء أحدث أغانيه "هما عايزينه فوضى"، وبدأ قائلا: "تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".

وشدد رمضان على أن "مصر كبيرة بشعبها وجيشها وثقة في الله تحيا مصر.. تحيا مصر"، متابعا: "المصريين أهم نمبر وان، في دول مرت بثورة مقامتش تاني، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر". جاءت كلمات رمضان، وسط احتفاء شديد من المواطنين الذين رددوا معه هتاف "تحيا مصر"، قبل أن يقاطعهم بالتنويه إلى أداء أغنية "نمبر وان"،