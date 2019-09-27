الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

جينيراسيون

تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.

وتستمر أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت حيث يتمسك الفريق السنغالي حتى هذه اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت، وتوجهت بالفعل بعثة جينيراسيون للملعب الذي تم إخطاره به مسبقا من قبل الكاف لخوض المران الختامي للقاء. وأعلن الزمالك أنه حصل على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل

وتستمر أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت حيث يتمسك الفريق السنغالي حتى هذه اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت، وتوجهت بالفعل بعثة جينيراسيون للملعب الذي تم إخطاره به مسبقا من قبل الكاف لخوض المران الختامي للقاء.



وأعلن الزمالك أنه حصل على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد في ستاد الجيش ببرج العرب، بدلا من غدا السبت فى بتروسبورت، بينما مازال يؤكد مسئولو الفريق السنغالي عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف وتمسكهم بإقامة اللقاء غدًا على ستاد بتروسبورت، مع إثبات الموقف الحالى بالذهاب لبتروسبورت لخوض المران الختامي وتعذر حدوث ذلك لعدم وجود حجز لهم.