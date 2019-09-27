رياضة

الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
جينيراسيون
جينيراسيون
تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
وتستمر أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت حيث يتمسك الفريق السنغالي حتى هذه اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت، وتوجهت بالفعل بعثة جينيراسيون للملعب الذي تم إخطاره به مسبقا من قبل الكاف لخوض المران الختامي للقاء. وأعلن الزمالك أنه حصل على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل
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كريستيان إريكسن (9)

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
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الإسماعيلي يعبر أهلي بني غازي بالبطولة العربية

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الفيفا‎

فيفا يرد على فضائح التلاعب في أصوات جوائز «The Best»

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ميتشو

ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور

أكد المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك جينيراسيون فوت السنغالي، مهم للغاية رغم خسارة الأبيض بهدفين مُقابل هدف، وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء "مباراة اليوم انتهت والفريق كان لديه خطة واستراتيجية واعتمد على ترحيل الكرة من أجل تنفيذ الخطة".. وأشار المدرب الصربي، إلى أن الفريق السنغالي كانت لديه ميزة اليوم وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهي الميزة التي ستكون لنا في مباراة العودة.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الزمالك يسقط في السنغال أمام جينراسيون بدوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020)، المباراة بدأت بشكل هجومي من جانب لاعبي الأبيض إلا أن الدقائق الأولى من الشوط الأول لم تشهد تهديد حقيقي، وعلى عكس سير المباراة استغل مامي ليمامولاي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتمكن من هز الشباك لحظة خروج محمد أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
هدف -الزمالك (4)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا، وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويرغب أبناء ميت عقبة أن يكونوا أول فريق مصري يفوز بالسنغال، بعد أن خاضت أندية مصر 4 مواجهات هناك، ولم تحقق أي انتصار، حيث تعرضت لـ3 هزائم وتعادل وحيد.
هدف -الزمالك (4)

الزمالك يصطدم بجينيراسيون فوت في دوري الأبطال

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.
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