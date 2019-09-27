الانشقاقات تضرب حزب أردوغان وسط تراجع كبير في عدد الأعضاء
تحرير:رويترز
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م
أردوغان
انشقاقات وخسائر كبيرة، يتكبدها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، بدأت العام الماضي، بخسارة نحو 840 ألفا من أعضائه، ولم تتوقف الأزمات الداخلية في الحزب الحاكم، بل امتدت إلى مزيد من الانشقاقات في الفترة الأخيرة، الأمور تطور سريعا، بعدما عد انسحب اثنين الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين، بالتزامن مع سلسلة انتكاسات شهدها هذا العام، أردوغان الذي يعد الأكثر بقاءً على رأس السطلة في تاريخ تركيا الحديث، تضمنت ركودا اقتصاديا تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول.
وقال ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب لـ"رويترز"، إن العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء، لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.وأكد مسؤول بارز سابق في الحزب طلب عدم نشر اسمه، إن ”كل يوم تقريبا يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقا جديدا“.وتسببت
وقال ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب لـ"رويترز"، إن العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء، لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.
وأكد مسؤول بارز سابق في الحزب طلب عدم نشر اسمه، إن ”كل يوم تقريبا يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقا جديدا“.
وتسببت الهزيمة في انتخابات اسطنبول البلدية في يونيو الماضي، في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب ودعوته إلى ”رؤية جديدة“ لإدارة البلاد.
واستقال أيضا، رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي كان قبل أسبوعين أحد أقرب حلفاء أردوغان، وقال إن "الحزب فقد قدرته على حل مشكلات البلاد".
ويعتمد حزب العدالة والتنمية بالفعل على تحالف مع القوميين للوصول للأغلبية البرلمانية المطلوبة مما جعل موقفه ضعيفا أمام خسارة الأصوات، حتى أقل عدد منها، لصالح الحزبين اللذين سيؤسسهما باباجان وداوود أوغلو.