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القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود ومقتل 118 تكفيريا

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
أصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، لاستعراض آخر جهود جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، موضحة أن الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم، أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:
- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (33) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير: (7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى - و(83) عربة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - (25) على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى. - تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فرد تكفيرى عثر
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سامح-شكرى (3)

قمة ثلاثية بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قريبا

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل، بالقاهرة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص، ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

لقياس رضاء المنتفعين.. الصحة تطلق خط ساخن للتأمين الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلوا عليها داخل المنظومة، للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه انطلاقا من حرص منظومة التأمين الشامل على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية لتقييمها وتطويرها، أطلقت خط ساخن.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

الأوقاف: الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة

أكدت وزارة الأوقاف، أن الحياد في قضايا الوطن خيانة، وأن الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة، والعملاء وأصحاب المناطق الرمادية، وأن المصريين الشرفاء متمسكون ببناء دولتهم وصنع مستقبلهم، وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الشعب المصري بكل أبنائه الشرفاء، وكل مؤسساته الوطنية يقف صفا واحدًا خلف رئيسنا القائد الحكيم، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، وسائر مؤسسات الدولة الوطنية.
كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
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رئيس -الاركان -محمد -فريد-يتابع-التنسيق العسكرى

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
وزير الدفاع

وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي

دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.
تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
اسماء-عبدالله

الخارجية السودانية: نسعى لرفع اسم بلادنا من قائمة دول داعمة للارهاب

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله سعي الحكومة الانتقالية الجديدة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب. وقالت الوزيرة السودانية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردت مقتطفات منها اليوم (الإثنين) ـ "إن الوزارة ستنطلق في سياساتها الخارجية بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والمساندة للإرهاب". وأضافت أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعد أمرا ضروريا من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية.
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