القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود ومقتل 118 تكفيريا

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

القوات المسلحة

أصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، لاستعراض آخر جهود جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، موضحة أن الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم، أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (33) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير: (7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى - و(83) عربة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - (25) على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى. - تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فرد تكفيرى عثر