رياضة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
اريكسن
اريكسن
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
وارتبط اسم إريكسن بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن الفريق الملكي فضل التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي في المقام الأول، قبل أن تكشف الصحيفة عن اقتراب اللاعب من المرينجي خلال الفترة القادمة. وأعلن إريكسن في شهر يونيو الماضي أنه يرغب في تجربة جديدة مع ناد آخر،
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كريستيان إريكسن (8)

بوكيتينو وأريكسن على ردار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب الدولى الدنماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام من الانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة. وأوضح تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة المرينجى تسعى لضم أريكسن فى يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع نهاية الموسم الجارى، حيث يحق للأخير وقتها التوقيع لأى نادٍ. وتأتى نتائج توتنهام مخيبة للآمال، حيث تعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أولمبياكوس، ونفس الأمر على صعيد الدورى الإنجليزي الذى خاض فيه 6 مباريات فاز فى 2 وتعادل وخسر فى مثلهما.
أولي جونار-سولسكاير (9)

سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو يعلق على تولي مهمة تدريب ريال مدريد

علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن توليه الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسبانى، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا لريال مدريد، وظل مرتبطًا بالنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، حيث انخفض معدل فوزه، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوكيتينو قد يحل محله خلال الفترة المقبلة.
إريكسن ‎

بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.
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