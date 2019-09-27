مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

اريكسن

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

وارتبط اسم إريكسن بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن الفريق الملكي فضل التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي في المقام الأول، قبل أن تكشف الصحيفة عن اقتراب اللاعب من المرينجي خلال الفترة القادمة. وأعلن إريكسن في شهر يونيو الماضي أنه يرغب في تجربة جديدة مع ناد آخر،

وارتبط اسم إريكسن بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن الفريق الملكي فضل التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي في المقام الأول، قبل أن تكشف الصحيفة عن اقتراب اللاعب من المرينجي خلال الفترة القادمة.



وأعلن إريكسن في شهر يونيو الماضي أنه يرغب في تجربة جديدة مع ناد آخر، لكن شروط النادي اللندني للموافقة على بيعه دفعت الجميع للابتعاد عن طريقه، وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع نهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ.



ومن المتوقع أن يتسبب رحيل إريكسن مجانًا غضب الإدارة ومدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوتكيتينو، حيث حاول مسئولو "السبيرز" إقناع اللاعب بالتجديد مع تحسين راتبه الأمر وهو ما رفضه الدولي الدانماركي.



