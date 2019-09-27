الاتحاد يخطف فوزًا مثيرا من الشباب في الدوري السعودي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

الاتحاد والشباب

خطف فريق اتحاد جدة فوزًا ثمينًا من مضيفه الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس، لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، تقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق إيمليانو فيكيو، قبل أن يضيف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 80 سجل عبد الله الحمدان هدف تقليص الفارق للشباب، ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند الرصيد ذاته من النقاط في المركز العاشر.

الاتحاد دخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز ونجح في احراز الهدف الأول عن طريق إيمليانو فيكيو، من هجمة مرتدة سريعة قادها عبدالعزيز البيشي، ليلعب كرة عرضية وصلت إلى فيكيو الذي سددها مباشرة في الشباك. وأهدر إسبيرلا فرصة التعادل للشباب في الوقت بدل الضائع، عندما لم يحسن استغلال الكرة العرضية التي أرسلها المدافع

الاتحاد دخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز ونجح في احراز الهدف الأول عن طريق إيمليانو فيكيو، من هجمة مرتدة سريعة قادها عبدالعزيز البيشي، ليلعب كرة عرضية وصلت إلى فيكيو الذي سددها مباشرة في الشباك.



وأهدر إسبيرلا فرصة التعادل للشباب في الوقت بدل الضائع، عندما لم يحسن استغلال الكرة العرضية التي أرسلها المدافع عبدالله الشامخ داخل منطقة جزاء الاتحاد.



وفي الدقيقة 73 سجل البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد، بعدما أخطا الجزائري جمال بالعمري في تمرير الكرة إلى زميله، ليخطف فيكيو الكرة ويمررها إلى اللاعب البرازيلي الذي وضع الكرة في الشباك.



وفي الدقيقة 80 قلص عبد الله الحمدان الفارق للشباب، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من إسبيريلا، ليسدد الكرة في الجهة اليسرى للقرني، محرزًا الهدف الأول لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد على الشباب 2-1.