رياضة

الاتحاد يخطف فوزًا مثيرا من الشباب في الدوري السعودي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
الاتحاد والشباب
الاتحاد والشباب
خطف فريق اتحاد جدة فوزًا ثمينًا من مضيفه الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس، لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، تقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق إيمليانو فيكيو، قبل أن يضيف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 80 سجل عبد الله الحمدان هدف تقليص الفارق للشباب، ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند الرصيد ذاته من النقاط في المركز العاشر.
الاتحاد دخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز ونجح في احراز الهدف الأول عن طريق إيمليانو فيكيو، من هجمة مرتدة سريعة قادها عبدالعزيز البيشي، ليلعب كرة عرضية وصلت إلى فيكيو الذي سددها مباشرة في الشباك. وأهدر إسبيرلا فرصة التعادل للشباب في الوقت بدل الضائع، عندما لم يحسن استغلال الكرة العرضية التي أرسلها المدافع
اقرأ المزيد
الترجي‎

في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على ضيفه اليكت سبورت التشادي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الإياب بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الفريق التونسي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، واستفاد الترجي من تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، لينجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب، لانتصار مثير في الشوط الثاني. وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
النصر -السعودي‎

التعادل يحسم قمة الأهلى والنصر فى الدورى السعودى

حسم التعادل السلبي، مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على الفتح بهدف نظيف، ليرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما جاء النصر في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما بقي الفتح بدون رصيد، في المركز الأخير.
عمرو الجنايني (3)

الجبلاية تتدخل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير"، أن مسئولي اتحاد الكرة، تدخلوا لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد أن منع مسئولو ملعب بتروسبورت، الدخول لخوض التدريب الختامي، وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف، لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، وبناءً عليه اعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى والاتحاد السكندري (30)

الاتحاد السكندري يتعاقد مع بريزنتيشن لمدة 3 مواسم

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت الحصول على حق رعاية نادي الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة، حيث ذكرت بريزنتيشن عبر بيان رسمي أن الشركة نجحت في توقيع عقد رعاية جديد مع الاتحاد لمدة 3 مواسم، لتواصل سياستها في تجديد التعاقد مع أكثر من ناد في الدوري المصري الممتاز، وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن الجلسة التي جمعته بمسؤولي شركة بريزنتيشن سبورت لم تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق، حيث يمثل مصر في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).
حازم-امام

حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون. وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

الزمالك يتأهل لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، لينتظر الفارس الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز و بتروجيت، التي ستقام غدًا الإثنين، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب للمرة السابعة والعشرين بعدما حقق 26 لقبًا كان آخرها النسخة الماضية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]