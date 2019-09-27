صن داونز يكتسح كوتي بنتيجة تاريخية في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

صن داونز

بنتيجة تاريخية، اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب افريقي بخماسية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين (16-1)، ويتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية، وحقق صن داونز أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية، لكنها ليست أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ البطولة الإفريقية من نصيب فريق مبيلينجا الجابوني أمام رينيسانس التشادي 13-0 في نسخة 1994، وأصبح صن داونز يمتلك أعلى نتيجة في مجموع المباراتين متفوقًا على نتيجة فريق يانج أفريكانز التنزاني بالفوز على إيتوال بطل جزر القمر (14 - 1) في نسخة 2008. وجاءت أهداف صن داونز عن طريق سامبا

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ البطولة الإفريقية من نصيب فريق مبيلينجا الجابوني أمام رينيسانس التشادي 13-0 في نسخة 1994، وأصبح صن داونز يمتلك أعلى نتيجة في مجموع المباراتين متفوقًا على نتيجة فريق يانج أفريكانز التنزاني بالفوز على إيتوال بطل جزر القمر (14 - 1) في نسخة 2008.



وجاءت أهداف صن داونز عن طريق سامبا زواني في الدقائق (9 ، 74)، سيبوسيسو فيلاكازي (21 ، 24)، جاستون سيريانو (19)، أوبا مانيسا (37)، ثابيلو مورينا (43)، موتجيكا ماديشا (47)، أنيلي نجكونجكا (58)، بينوت بالخطأ في مرماه في الدقيقة (77) ماوريسيو أفونسو (82).



وأصبح صن داونز ثاني المتأهلين لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان أول المتأهلين فريق بترو أتليتكو الأنجولي بالتعادل الإيجابي أمام فريق كامبالا سيتي الأوغندي (1-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.