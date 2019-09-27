الجبلاية تتدخل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

تحرير:أحمد بركات ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

عمرو الجنانينى

علمت "التحرير"، أن مسئولي اتحاد الكرة، تدخلوا لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد أن منع مسئولو ملعب بتروسبورت، الدخول لخوض التدريب الختامي، وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف، لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، وبناءً عليه اعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.

وبحسب المصادر، فإن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية يجرون اتصالات مكثفة بمسئولي الكاف لحل الأزمة. وأعلن الزمالك أنه حصل على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد في ستاد الجيش

وبحسب المصادر، فإن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية يجرون اتصالات مكثفة بمسئولي الكاف لحل الأزمة.



وأعلن الزمالك أنه حصل على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد في ستاد الجيش ببرج العرب، بدلا من غدا السبت فى بتروسبورت، بينما مازال يؤكد مسئولو الفريق السنغالي عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف وتمسكهم بإقامة اللقاء غدًا على ستاد بتروسبورت، مع إثبات الموقف الحالى بالذهاب إلى ملعب بتروسبورت لخوض المران الختامي وتعذر حدوث ذلك لعدم وجود حجز لهم.

