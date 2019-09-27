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ضخمت الفضيحة.. روسيا تنتقد موقف بيلوسي من مكالمة ترامب

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأن موسكو قد تكون متورطة في فضيحة محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "بالنظر إلى أن نانسي بيلوسي هي التي قامت بتضخيم الفضيحة المحيطة بالمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، ووفقا لتفكير رئيسة مجلس النواب الأمريكي فإن روسيا كانت لها يد بهذه القضية".
وأثارت تسريبات حول محادثة جرت بين ترامب وزيلينسكي صخبا داخل الولايات المتحدة في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بأنه حث الرئيس الأوكراني على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه أقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني، فيما بدأ
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باكستان تحذر من «حمام دم» محتمل في كشمير

حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في خطاب اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من احتمال وقوع "حمام دم" عندما تنهي الهند حظر التجوال في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وأضاف أن أي صراع شامل بين بلاده والهند، الجارتين النوويتين، لن يقف فقط عند حدودهما، بحسب "يورونيوز"، يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي تتنازعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي، بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم.
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الانشقاقات تضرب حزب أردوغان وسط تراجع كبير في عدد الأعضاء

انشقاقات وخسائر كبيرة، يتكبدها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، بدأت العام الماضي، بخسارة نحو 840 ألفا من أعضائه، ولم تتوقف الأزمات الداخلية في الحزب الحاكم، بل امتدت إلى مزيد من الانشقاقات في الفترة الأخيرة، الأمور تطور سريعا، بعدما عد انسحب اثنين الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين، بالتزامن مع سلسلة انتكاسات شهدها هذا العام، أردوغان الذي يعد الأكثر بقاءً على رأس السطلة في تاريخ تركيا الحديث، تضمنت ركودا اقتصاديا تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول.
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كيف تأثرت بريطانيا اقتصاديا منذ بدء البريكست؟

لم تكن مخاوف البريطانيين تجاه عملية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي منحصرة في ما قد تعيشه المملكة المتحدة من تبعات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب، وتحديدًا بعد إتمام الخروج المتعثر من اليورو، ولكن تلك المخاوف تناولت أيضًا ما تعيشه بريطانيا في الوقت الحالي. ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمات مختلفة، كان بعضها ذا تأثير طويل، استمر لعامين أو أكثر، فى أداء المملكة المتحدة في التجارة والعملة وغيرهما من العوامل الاقتصادية الرئيسية.
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مقتل 21 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

قال مسؤولو إدارة الكوارث في الهند اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في منطقة بوني بغرب البلاد بلغ 21 شخصا وسط هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ولا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "د ب أ". وقال فيثال بانوت الضابط بقسم إدارة الكوارث بمنطقة بوني "إن الأمطار تراجعت منذ يوم أمس ولكن تم انتشال المزيد من الجثث بعد منتصف الليل". وتم انتشال 16 جثة من مدينة بوني وخمسة آخرين من أحد الضواحي التي غمرتها المياه بعد عاصفة يوم الأربعاء. وكانت بعض حالات الوفاة ناجمة عن انهيار المباني، بينما الضحايا الآخرين كانوا بسبب الفيضانات التي جرفتهم.
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ترامب

الأزمة مستمرة.. البيت الأبيض تستر على مكالمة ترامب

يبدو أن أزمة مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهاتفية، مع نظيره الأوكراني، التي حثه فيها على التحقيق مع ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، جو بايدن، أصبحت مثل كرة الثلج. كشفت تقارير عن أن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا "التستر" على جميع تفاصيل المكالمة مع الرئيس الأوكراني، وفقًا لشكوى المُبلغ ضد الرئيس الأمريكي. ففي الدعوى، دفع ترامب، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، للتحقيق في أنشطة منافسه الرئيسي المحتمل جو بايدن، الاقتصادية في أوكرانيا.
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ترامب يسخر من الديمقراطيين بعد تسريب مكالمته: سيخسرون الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الديمقراطيين في بلاده بـ"نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات، ضيفا في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به"، وفقا لـ "سي إن إن".
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مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
دونالد ترامب

ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

بعد هدنة قصيرة توقفت خلالها الأعمال العدائية ضد مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يستعد الرئيس دونالد ترامب لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. السؤال المطروح هذا الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
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