ضخمت الفضيحة.. روسيا تنتقد موقف بيلوسي من مكالمة ترامب

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

نانسي بيلوسي

ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأن موسكو قد تكون متورطة في فضيحة محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "بالنظر إلى أن نانسي بيلوسي هي التي قامت بتضخيم الفضيحة المحيطة بالمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، ووفقا لتفكير رئيسة مجلس النواب الأمريكي فإن روسيا كانت لها يد بهذه القضية".

وأثارت تسريبات حول محادثة جرت بين ترامب وزيلينسكي صخبا داخل الولايات المتحدة في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بأنه حث الرئيس الأوكراني على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه أقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني، فيما بدأ