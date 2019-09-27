باكستان تحذر من «حمام دم» محتمل في كشمير

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

عمران خان

حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في خطاب اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من احتمال وقوع "حمام دم" عندما تنهي الهند حظر التجوال في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وأضاف أن أي صراع شامل بين بلاده والهند، الجارتين النوويتين، لن يقف فقط عند حدودهما، بحسب "يورونيوز"، يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي تتنازعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي، بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم.

وأعلنت نيودلهي، في قرارها، إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الولاية ذات الأغلبية المسلمة استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن.وأعلن رئيس باكستان، عارف علوي، في وقت سابق، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، مشيرا في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند