سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

باكستان تحذر من «حمام دم» محتمل في كشمير

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
عمران خان
عمران خان
حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في خطاب اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من احتمال وقوع "حمام دم" عندما تنهي الهند حظر التجوال في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وأضاف أن أي صراع شامل بين بلاده والهند، الجارتين النوويتين، لن يقف فقط عند حدودهما، بحسب "يورونيوز"، يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي تتنازعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي، بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم.
وأعلنت نيودلهي، في قرارها، إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الولاية ذات الأغلبية المسلمة استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن.وأعلن رئيس باكستان، عارف علوي، في وقت سابق، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، مشيرا في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند
اقرأ المزيد
نانسي بيلوسي

ضخمت الفضيحة.. روسيا تنتقد موقف بيلوسي من مكالمة ترامب

ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأن موسكو قد تكون متورطة في فضيحة محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "بالنظر إلى أن نانسي بيلوسي هي التي قامت بتضخيم الفضيحة المحيطة بالمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، ووفقا لتفكير رئيسة مجلس النواب الأمريكي فإن روسيا كانت لها يد بهذه القضية".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان وسط تراجع كبير في عدد الأعضاء

انشقاقات وخسائر كبيرة، يتكبدها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، بدأت العام الماضي، بخسارة نحو 840 ألفا من أعضائه، ولم تتوقف الأزمات الداخلية في الحزب الحاكم، بل امتدت إلى مزيد من الانشقاقات في الفترة الأخيرة، الأمور تطور سريعا، بعدما عد انسحب اثنين الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين، بالتزامن مع سلسلة انتكاسات شهدها هذا العام، أردوغان الذي يعد الأكثر بقاءً على رأس السطلة في تاريخ تركيا الحديث، تضمنت ركودا اقتصاديا تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول.
بوريس جونسون

كيف تأثرت بريطانيا اقتصاديا منذ بدء البريكست؟

لم تكن مخاوف البريطانيين تجاه عملية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي منحصرة في ما قد تعيشه المملكة المتحدة من تبعات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب، وتحديدًا بعد إتمام الخروج المتعثر من اليورو، ولكن تلك المخاوف تناولت أيضًا ما تعيشه بريطانيا في الوقت الحالي. ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمات مختلفة، كان بعضها ذا تأثير طويل، استمر لعامين أو أكثر، فى أداء المملكة المتحدة في التجارة والعملة وغيرهما من العوامل الاقتصادية الرئيسية.
سيول-الأردن (8)

مقتل 21 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

قال مسؤولو إدارة الكوارث في الهند اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في منطقة بوني بغرب البلاد بلغ 21 شخصا وسط هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ولا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "د ب أ". وقال فيثال بانوت الضابط بقسم إدارة الكوارث بمنطقة بوني "إن الأمطار تراجعت منذ يوم أمس ولكن تم انتشال المزيد من الجثث بعد منتصف الليل". وتم انتشال 16 جثة من مدينة بوني وخمسة آخرين من أحد الضواحي التي غمرتها المياه بعد عاصفة يوم الأربعاء. وكانت بعض حالات الوفاة ناجمة عن انهيار المباني، بينما الضحايا الآخرين كانوا بسبب الفيضانات التي جرفتهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب

ترامب يقيد دخول المسؤولين الإيرانيين لأمريكا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين. وقال ترامب "إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة، وفي ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
عمران-خان

باكستان تطلب وساطة أمريكا للتهدئة مع الهند

طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوسط لتهدئة المواجهة مع الهند في إقليم كشمير، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال خان خلال اجتماعه مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الإثنين: "هناك مسؤولية تقع على عاتق أقوى دولة في العالم.. ونحتاج إلى مساعدة ترامب في كشمير". من جانبه أكد الرئيس الأمريكي، أنه سوف يساعد في التوسط بين باكستان والهند في حال طلبت الحكومتان ذلك. ويشهد الإقليم الحدودي توترات بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير، ما أدى لزيادة التوترات.
رئيس- الوزراء -الهندي

للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]