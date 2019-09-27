رياضة

التعادل يحسم قمة الأهلى والنصر فى الدورى السعودى

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
النصر
النصر
حسم التعادل السلبي، مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على الفتح بهدف نظيف، ليرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما جاء النصر في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما بقي الفتح بدون رصيد، في المركز الأخير.
بدأت مباراة الأهلي والنصر، بأداء حماسي من جانب الفريقين، وفي الدقيقة السابعة لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، للتأكد من تعرض دجانيني لعرقلة من مدافع النصر، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم وجود أي خطأ، وأضاع دجانيني فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد انفراده بالأسترالي براد جونز، لكنه سدد الكرة بغرابة
اقرأ المزيد
الترجي‎

في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على ضيفه اليكت سبورت التشادي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الإياب بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الفريق التونسي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، واستفاد الترجي من تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، لينجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب، لانتصار مثير في الشوط الثاني. وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
عمرو الجنايني (3)

الجبلاية تتدخل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير"، أن مسئولي اتحاد الكرة، تدخلوا لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد أن منع مسئولو ملعب بتروسبورت، الدخول لخوض التدريب الختامي، وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف، لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، وبناءً عليه اعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
صن- داونز‎

صن داونز يكتسح كوتي بنتيجة تاريخية في دوري الأبطال

بنتيجة تاريخية، اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب افريقي بخماسية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين (16-1)، ويتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية، وحقق صن داونز أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية، لكنها ليست أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (1)

صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي

أعلن الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، ويحلم الدراويش بالتتويج بالكأس، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة، لا سيما نسخة 2004 التي تمكن خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب سلبيا.
تركى-والخطيب (2)

كيف أجبر تركي مجلس الخطيب على اعتزال السوشيال ميديا؟

يومًا بعد الآخر وساعة تلو الأُخرى، ومجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، عالق فى نفس الدائرة وهم يبدؤون يومهم بمتابعة أخبار «السوشيال ميديا»، وعلى الأغلب لا يرضون عنها، ثم ينتقلون لمحاولة تلبية رغبات جماهير النادى، التى كشفت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة برنامج «ما يطلبه المستمعون»، الذى كانت تقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور فى إذاعة الشرق الأوسط، وبالطبع لا يتم إرضاء الجماهير لأنه أمر ليس صعبًا بل مستحيل، ثم تدور الدائرة من جديد وتزداد الأمور سوءًا.
الزمالك-وبيراميدز (1)

1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]