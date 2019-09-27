التعادل يحسم قمة الأهلى والنصر فى الدورى السعودى

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

النصر

حسم التعادل السلبي، مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على الفتح بهدف نظيف، ليرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما جاء النصر في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما بقي الفتح بدون رصيد، في المركز الأخير.

بدأت مباراة الأهلي والنصر، بأداء حماسي من جانب الفريقين، وفي الدقيقة السابعة لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، للتأكد من تعرض دجانيني لعرقلة من مدافع النصر، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم وجود أي خطأ، وأضاع دجانيني فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد انفراده بالأسترالي براد جونز، لكنه سدد الكرة بغرابة