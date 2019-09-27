التعادل يحسم قمة الأهلى والنصر فى الدورى السعودى
تحرير:علي الزيني
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
النصر
حسم التعادل السلبي، مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على الفتح بهدف نظيف، ليرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما جاء النصر في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما بقي الفتح بدون رصيد، في المركز الأخير.
بدأت مباراة الأهلي والنصر، بأداء حماسي من جانب الفريقين، وفي الدقيقة السابعة لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، للتأكد من تعرض دجانيني لعرقلة من مدافع النصر، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم وجود أي خطأ، وأضاع دجانيني فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد انفراده بالأسترالي براد جونز، لكنه سدد الكرة بغرابة
بدأت مباراة الأهلي والنصر، بأداء حماسي من جانب الفريقين، وفي الدقيقة السابعة لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، للتأكد من تعرض دجانيني لعرقلة من مدافع النصر، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم وجود أي خطأ، وأضاع دجانيني فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد انفراده بالأسترالي براد جونز، لكنه سدد الكرة بغرابة شديدة في يد حارس المرمى.
وفي الشوط الثاني، تصدى العويس لتسديدة قوية من حمد الله، من ضربة حرة مباشرة، في الدقيقة 49، وبمرور الوقت، أصبح اللعب أكثر هدوءا بين الفريقين، حيث اكتفيا بمحاولات قليلة دون جدوى حقيقية، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا التعادل السلبي.
وفي مباراة أخرى، فاز الوحدة على الفتح بهدفين نظيفين، سجلهما يوسف نياكات، في الدقيقة 15، قبل وأنسيلمو دي موراييسفي الدقيقة الأخيرة من المباراة.