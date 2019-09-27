«أبو» يفتتح ختام الجونة السينمائي.. وستيفن سيجال مفاجأة الحفل

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

المطرب أبو

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد حاتم، ومي عمرو، والفنان العالمي محمد كريم، وناهد السباعي، بسمة، درة، كما داعب المطرب الشاب زوجته، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال.

وأقيمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال الفترة من 19 حتى 27 من الشهر الجاري، يمشاركة 80 فيلما في مسابقات المهرجان الرسمية، وهي: الأفلام القصيرة، الأفلام التسجيلية، الأفلام الروائية، التي تتنافس على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي. وهدفت الدورة الثالثة من الجونة السينمائي، إلى جمع صناع السينما