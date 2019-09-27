رياضة

في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
الترجي
الترجي
حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على ضيفه اليكت سبورت التشادي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الإياب بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الفريق التونسي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، واستفاد الترجي من تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، لينجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب، لانتصار مثير في الشوط الثاني. وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
فاجأ فريق أليكت سبورت أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 38 عن طريق حسن إبراهيم بعد تلاعبه بالمدافع شمس الدين الزوادي. وأدرك الترجي التعادل عن طريق الإيفواري إبراهيما واتارا في الدقيقة 62 من رأسية مميزة وضعها في شباك الفريق التشادي، وتمكن عبد الروؤف بن غيث من إحراز هدف الفوز للترجي في الدقيقة 83 بهدف مشكوك
اقرأ المزيد
النصر -السعودي‎

التعادل يحسم قمة الأهلى والنصر فى الدورى السعودى

حسم التعادل السلبي، مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على الفتح بهدف نظيف، ليرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما جاء النصر في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما بقي الفتح بدون رصيد، في المركز الأخير.
عمرو الجنايني (3)

الجبلاية تتدخل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير"، أن مسئولي اتحاد الكرة، تدخلوا لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد أن منع مسئولو ملعب بتروسبورت، الدخول لخوض التدريب الختامي، وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف، لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، وبناءً عليه اعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
صن- داونز‎

صن داونز يكتسح كوتي بنتيجة تاريخية في دوري الأبطال

بنتيجة تاريخية، اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب افريقي بخماسية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين (16-1)، ويتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية، وحقق صن داونز أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية، لكنها ليست أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
صن- داونز‎

صن داونز يكتسح كوتي بنتيجة تاريخية في دوري الأبطال

بنتيجة تاريخية، اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب افريقي بخماسية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين (16-1)، ويتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية، وحقق صن داونز أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية، لكنها ليست أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
الزمالك-وبترو-اتليتكو (1)

بترو أتليتكو أول المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترو أتليتكو الأنجولي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مع نظيره كامبالا سيتي الأوغندي، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب "فيليب أوموندي"، ضمن مواجهات إياب دور الـ 32 من المسابقة القارية، بعدما حسم التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيم على ملعب الفريق الأنجولي، مستفيدًا من قاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، في حالة التعادل، ليكون أول المتأهلين إلى هذا الدور.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما (1)

استئناف الكاف ترفض طعن الوداد على تتويج الترجي

استقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قبول طعن نادى الوداد المغربي شكلا ورفضه موضوعًا من حيث المضمون والأصل، لتؤكد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالى أقرت بانسحاب الوداد البيضاوى من مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج الترجى باللقب الإفريقي. وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.
ميتشو

ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور

أكد المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك جينيراسيون فوت السنغالي، مهم للغاية رغم خسارة الأبيض بهدفين مُقابل هدف، وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء "مباراة اليوم انتهت والفريق كان لديه خطة واستراتيجية واعتمد على ترحيل الكرة من أجل تنفيذ الخطة".. وأشار المدرب الصربي، إلى أن الفريق السنغالي كانت لديه ميزة اليوم وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهي الميزة التي ستكون لنا في مباراة العودة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]