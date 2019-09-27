في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

الترجي

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على ضيفه اليكت سبورت التشادي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الإياب بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الفريق التونسي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، واستفاد الترجي من تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، لينجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب، لانتصار مثير في الشوط الثاني. وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

فاجأ فريق أليكت سبورت أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 38 عن طريق حسن إبراهيم بعد تلاعبه بالمدافع شمس الدين الزوادي. وأدرك الترجي التعادل عن طريق الإيفواري إبراهيما واتارا في الدقيقة 62 من رأسية مميزة وضعها في شباك الفريق التشادي، وتمكن عبد الروؤف بن غيث من إحراز هدف الفوز للترجي في الدقيقة 83 بهدف مشكوك