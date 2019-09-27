السيسي في رسالة للشعب: سلام على أرواح شهداء اليوم

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرواح شهداء الوطن، الذين استشهدوا اليوم الجمعة، إذ قال "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن"، مضيفا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "سرطان الإرهاب لا زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا زال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى الشعب، قائلا: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن"، مختتما: "حفظ الله مصر وحفظ شعبها..