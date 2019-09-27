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السيسي في رسالة للشعب: سلام على أرواح شهداء اليوم

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرواح شهداء الوطن، الذين استشهدوا اليوم الجمعة، إذ قال "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن"، مضيفا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "سرطان الإرهاب لا زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا زال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".
ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى الشعب، قائلا: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن"، مختتما: "حفظ الله مصر وحفظ شعبها..
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احمد-الطيب (3)

الطيب ناعيا شهداء الجيش والشرطة: جددوا العهد في التضحية

أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بجهود ألقوات المسلحة والشرطة، مثمنا تضحيات جنودنا البواسل في معركتهم المستمرة ضد الإرهاب، والتي كان آخرها العمليات والمداهمات التي استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية، وأدت إلى تدمير هذه البؤر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، كما نعى فضيلته استشهاد أبطال مصر البواسل من أبنائنا الجنود والضباط أثناء هذه العمليات، ليسطروا بدمهم الطاهر صفحة جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجددوا العهد في التضحية والتفاني في الحفاظ على تراب وطننا الحبيب.
العملية-الشاملة-سيناء-2018 (1)

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود ومقتل 118 تكفيريا

أصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، لاستعراض آخر جهود جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، موضحة أن الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم، أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:
سامح-شكرى (3)

قمة ثلاثية بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قريبا

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل، بالقاهرة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص، ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

لقياس رضاء المنتفعين.. الصحة تطلق خط ساخن للتأمين الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلوا عليها داخل المنظومة، للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه انطلاقا من حرص منظومة التأمين الشامل على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية لتقييمها وتطويرها، أطلقت خط ساخن.
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