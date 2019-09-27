الطيب ناعيا شهداء الجيش والشرطة: جددوا العهد في التضحية

تحرير:محمد فتحي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

أحمد الطيب- شيخ الأزهر

أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بجهود ألقوات المسلحة والشرطة، مثمنا تضحيات جنودنا البواسل في معركتهم المستمرة ضد الإرهاب، والتي كان آخرها العمليات والمداهمات التي استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية، وأدت إلى تدمير هذه البؤر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، كما نعى فضيلته استشهاد أبطال مصر البواسل من أبنائنا الجنود والضباط أثناء هذه العمليات، ليسطروا بدمهم الطاهر صفحة جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجددوا العهد في التضحية والتفاني في الحفاظ على تراب وطننا الحبيب.

وشدد الطيب على أن الله ورسوله والدين الإسلامي والأديان كلها برآء من هذه الجماعات الإرهابية الجبانة، التي تستهدف عمدًا تشويه صورة الإسلام من خلال ترويع اآمنين وبث الخوف في قلوب الأبرياء، وربط الإسلام بالعنف والإرهاب، وتبرر استخدام القتل بما يخدم مصالحها الخبيثة، والله يعلم سوء تدبيرهم وسيكفي الآمنين