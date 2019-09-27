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الطيب ناعيا شهداء الجيش والشرطة: جددوا العهد في التضحية

تحرير:محمد فتحي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
أحمد الطيب- شيخ الأزهر
أحمد الطيب- شيخ الأزهر
أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بجهود ألقوات المسلحة والشرطة، مثمنا تضحيات جنودنا البواسل في معركتهم المستمرة ضد الإرهاب، والتي كان آخرها العمليات والمداهمات التي استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية، وأدت إلى تدمير هذه البؤر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، كما نعى فضيلته استشهاد أبطال مصر البواسل من أبنائنا الجنود والضباط أثناء هذه العمليات، ليسطروا بدمهم الطاهر صفحة جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجددوا العهد في التضحية والتفاني في الحفاظ على تراب وطننا الحبيب.
وشدد الطيب على أن الله ورسوله والدين الإسلامي والأديان كلها برآء من هذه الجماعات الإرهابية الجبانة، التي تستهدف عمدًا تشويه صورة الإسلام من خلال ترويع اآمنين وبث الخوف في قلوب الأبرياء، وربط الإسلام بالعنف والإرهاب، وتبرر استخدام القتل بما يخدم مصالحها الخبيثة، والله يعلم سوء تدبيرهم وسيكفي الآمنين
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بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.
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السيسي في رسالة للشعب: سلام على أرواح شهداء اليوم

حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرواح شهداء الوطن، الذين استشهدوا اليوم الجمعة، إذ قال "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن"، مضيفا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "سرطان الإرهاب لا زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا زال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".
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القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود ومقتل 118 تكفيريا

أصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، لاستعراض آخر جهود جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، موضحة أن الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم، أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:
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قمة ثلاثية بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قريبا

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العملية-الشاملة-سيناء-2018 (1)

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود ومقتل 118 تكفيريا

أصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، لاستعراض آخر جهود جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، موضحة أن الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم، أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية:
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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
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وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي

دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.
تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
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