سميح ساويرس يعلن عن إقامة مهرجان للموسيقى في الجونة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

سميح ساويرس

قال سميح ساويرس، إن اليوم يوافق ذكرى مرور 30 عاما، علي إنشاء مدينة الجونة السياحية، مشيرا إلى أنه "لم يكن يتخيل أنها في يوم ما ستكون هكذا"، معربا خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بما وصلت إليه الجونة، مشيرا إلى أن المهرجان يكبر كل عام ويكون له شخصية مستقلة، منوها بأن هذا مهم جدا لنجاح المهرجان،، متوجها بالشكر إلى فريق عمل المهرجان على الجهد الذي بذلوه، مؤكدا أن العام المقبل، سيشهد بناء قاعة اجتماعات وقاعة موسيقى، لافتا إلى أن الاحتفالية ستكون داخلهم، متابعا "هذه نقلة كبيرة"، معلنا أيضا أن إقامة مهرجان للموسيقى في الحونة.

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد