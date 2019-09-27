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سميح ساويرس يعلن عن إقامة مهرجان للموسيقى في الجونة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
سميح ساويرس
سميح ساويرس
قال سميح ساويرس، إن اليوم يوافق ذكرى مرور 30 عاما، علي إنشاء مدينة الجونة السياحية، مشيرا إلى أنه "لم يكن يتخيل أنها في يوم ما ستكون هكذا"، معربا خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بما وصلت إليه الجونة، مشيرا إلى أن المهرجان يكبر كل عام ويكون له شخصية مستقلة، منوها بأن هذا مهم جدا لنجاح المهرجان،، متوجها بالشكر إلى فريق عمل المهرجان على الجهد الذي بذلوه، مؤكدا أن العام المقبل، سيشهد بناء قاعة اجتماعات وقاعة موسيقى، لافتا إلى أن الاحتفالية ستكون داخلهم، متابعا "هذه نقلة كبيرة"، معلنا أيضا أن إقامة مهرجان للموسيقى في الحونة.
بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد
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المطرب أبو

«أبو» يفتتح ختام الجونة السينمائي.. وستيفن سيجال مفاجأة الحفل

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد حاتم، ومي عمرو، والفنان العالمي محمد كريم، وناهد السباعي، بسمة، درة، كما داعب المطرب الشاب زوجته، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال.
محمد- كريم

محمد كريم: A Score to Settle أفضل رد على من سألوني: ماذا تفعل في هوليوود؟

نجح الفنان محمد كريم فى أن يشق طريقه مؤخرا إلى حيث العالم الآخر هناك فى هوليوود، بعد أن شارك للمرة الأولى فى عمل عالمى من بوابة فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، وأثارت العديد من المشاهد التى تجمعهما الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحديدا. ويحرص محمد كريم على الوجود حاليا فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وهناك التقينا معه وحاورناه حول مشواره العالمى الجديد الذى بدأ هذا العام، وتطلعاته للمستقبل، وجديده فى الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.
محمد -هنيدى

محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.
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المطرب أبو

«أبو» يفتتح ختام الجونة السينمائي.. وستيفن سيجال مفاجأة الحفل

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد حاتم، ومي عمرو، والفنان العالمي محمد كريم، وناهد السباعي، بسمة، درة، كما داعب المطرب الشاب زوجته، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال.
لما لنتولد (2)

«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
بسمه

بسمة تكشف أصعب تحد في «ماكو»: انتظروا عملا مهما

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بمشاهدة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حصل علي جائزة أسد المستقبل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في ورته الثالثة، وقالت في تصريحات لـ"التحرير"، إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها فيلما سودانيا، مشيرة إلى أنه نال إعجابها، وأنه تجربة مهمة لصناع السينما، وكشفت عن أحدث اعمالها، موضحة أنها تستعد لعرض فيلم "ماكو"، مؤكدة أنه سيكون "عملا مهما" بالنسبة للسينما المصرية.
جايزة -فارايتي -الجونة‎ (4)

الجونة السينمائي يمنح جائزة «فارايتي» لمخرج سوداني

منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، جائزة مجلة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه "حديث عن الأشجار"، والذي عرض للمرة الأولى في مهرجان برلين، ونال جائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي، وخلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم، قام انتشال التميمي رئيس المهرجان بتسليم الجائزة للمخرج بمشاركة مندوب مجلة فارايتي.
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