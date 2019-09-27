رياضة

الزمالك يكشف عن موعد ومباراة جينراسيون فوت (صورة)

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
الزمالك
الزمالك
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي لديهم خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإخطار الزمالك ونادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم 29 سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.. وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.
من جانبه حرص طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة بقيادة محمدوا كيتا حكم الساحة ومعاونيه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري، على تفقد ملعب برج العرب. وشهدت الساعات الماضية أزمة مع مسؤولي فريق جينيراسيون السنغالي بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى
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ليفربول يبدأ خطواته لضم بديل محمد صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي عينه على لاعب جديد، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المهاجم المطلوب في الريدز، هو ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البرازيلي، يعزز من شائعات رحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.
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في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

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الجبلاية تتدخل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير"، أن مسئولي اتحاد الكرة، تدخلوا لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد أن منع مسئولو ملعب بتروسبورت، الدخول لخوض التدريب الختامي، وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف، لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، وبناءً عليه اعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
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صن داونز يكتسح كوتي بنتيجة تاريخية في دوري الأبطال

بنتيجة تاريخية، اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب افريقي بخماسية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين (16-1)، ويتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية، وحقق صن داونز أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية، لكنها ليست أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
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الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
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مران الزمالك.. عودة محمود علاء وتأهيل ثنائي الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسون فوت السنغالي، مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى هامش المران أدى محمد عبدالغني، ومحمود عبدالعزيز، تدريبات تأهيلية وعلاجية بصالة الجيم في النادي، حيث يعاني عبد الغني من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر، فيما يُعاني زيزو من إصابة في العضلة الإمامية.
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