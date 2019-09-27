الزمالك يكشف عن موعد ومباراة جينراسيون فوت (صورة)

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي لديهم خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإخطار الزمالك ونادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم 29 سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.. وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.

من جانبه حرص طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة المباراة بقيادة محمدوا كيتا حكم الساحة ومعاونيه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري، على تفقد ملعب برج العرب. وشهدت الساعات الماضية أزمة مع مسؤولي فريق جينيراسيون السنغالي بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى