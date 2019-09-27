ليفربول يبدأ خطواته لضم بديل محمد صلاح

تحرير:علي الزيني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

محمد صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي عينه على لاعب جديد، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المهاجم المطلوب في الريدز، هو ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البرازيلي، يعزز من شائعات رحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.

ويجيد نيريس البالغ من العمر 23 عامًا، اللعب على الجانب الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركزه الأساسي كمهاجم، ما يجعله لاعبًا مفضلًا بالنسبة للألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وينتهي عقد اللاعب مع أياكس في عام 2023. ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات

ويجيد نيريس البالغ من العمر 23 عامًا، اللعب على الجانب الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركزه الأساسي كمهاجم، ما يجعله لاعبًا مفضلًا بالنسبة للألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وينتهي عقد اللاعب مع أياكس في عام 2023.



ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي، هدافًا لفريق ليفربول في جميع المُسابقات برصيد 27 هدفًا، وثالث أكثر لاعب صنعًا للأهداف بـ11 تمريرة حاسمة، وساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بإحرازه هدف في النهائي أمام توتنهام.