بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

مريضة - أرشيفية

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.

ونفى وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم، ما يشاع عن تكليف أهل الطفلة ولو جنيها واحدا، سواء ثمن شراء أدوية أو مستلزمات طبية، مستنكرًا استغلال حادث الطفلة من قبل البعض للتسول وطلب المال من أهل الخير.وكانت الطفلة جنة، من قرية بساط الدين بمركز شربين، وصلت إلى المستشفى السبت الماضي، مصابة بغرغرينة في