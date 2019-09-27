هنيدي ينعي الشهداء أثناء تكريمه في الجونة: دفاع لآخر نقطة دم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

محمد هنيدي

قدمت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، الذي حاولوا إخفائه عن الحاضرين ليكون مفاجأة حفل ختام المهرجان، ورحب نجم الأكشن في البداية بالحاضرين، وشكر القائمين على المهرجان لمجهودهم الكبير، وأكد أن وجوده بالجونة السينمائي شرف كبير، ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، للصعود على المسرح، لتكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، وأوضح ساويرس، في كلمته، أن فنانين الكوميديا لا ياخذوا حقهم، ولكن هنيدي "عافر وأسعد الجماهير"، وقبل التكريم طلب السقا عرض فيلم قصير به مقاطع من أفلام هنيدي، وآراء من صناع السينما تحدثوا عن بصمته في السينما.

وحرص جميع الحاضرين على الوقوف وتحية هنيدي بعد عرض الفيلم وصعوده على المسرح، وعلق السقا، أن "له الشرف أن يعطي التكريم لعشرة عمره محمد هنيدي".وشكر محمد هنيدي القائمين على المهرجان، وقال "إن ربنا أعطاه حب الجمهور، وهذا شرف كبير له، كونه من فنانين مصر"، متمنيا أن يستطيع إسعاد الجمهور وقام بغناء "كماننا"