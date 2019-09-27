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هنيدي ينعي الشهداء أثناء تكريمه في الجونة: دفاع لآخر نقطة دم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
قدمت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، الذي حاولوا إخفائه عن الحاضرين ليكون مفاجأة حفل ختام المهرجان، ورحب نجم الأكشن في البداية بالحاضرين، وشكر القائمين على المهرجان لمجهودهم الكبير، وأكد أن وجوده بالجونة السينمائي شرف كبير، ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، للصعود على المسرح، لتكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، وأوضح ساويرس، في كلمته، أن فنانين الكوميديا لا ياخذوا حقهم، ولكن هنيدي "عافر وأسعد الجماهير"، وقبل التكريم طلب السقا عرض فيلم قصير به مقاطع من أفلام هنيدي، وآراء من صناع السينما تحدثوا عن بصمته في السينما.
وحرص جميع الحاضرين على الوقوف وتحية هنيدي بعد عرض الفيلم وصعوده على المسرح، وعلق السقا، أن "له الشرف أن يعطي التكريم لعشرة عمره محمد هنيدي".وشكر محمد هنيدي القائمين على المهرجان، وقال "إن ربنا أعطاه حب الجمهور، وهذا شرف كبير له، كونه من فنانين مصر"، متمنيا أن يستطيع إسعاد الجمهور وقام بغناء "كماننا"
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هند-صبرى

دموع وشكر وعرفان.. لحظات مؤثرة أثناء تكريم هند صبري بالجونة

بكت الفنانة هند صبري، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجون السينمائي، عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وتوجهت بالشكر إلى زوجها، قائلة: "لولاه عمري ما كنت هابقى قادرة على العمل"، وشكرت واالدتها أييضا على عنايتها بأولادها حتى تستطيع أن تواصل مسيرتها في التمثيل.. وعرض "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة وشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في الجونة، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
سميح-ساويرس

سميح ساويرس يعلن عن إقامة مهرجان للموسيقى في الجونة

قال سميح ساويرس، إن اليوم يوافق ذكرى مرور 30 عاما، علي إنشاء مدينة الجونة السياحية، مشيرا إلى أنه "لم يكن يتخيل أنها في يوم ما ستكون هكذا"، معربا خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بما وصلت إليه الجونة، مشيرا إلى أن المهرجان يكبر كل عام ويكون له شخصية مستقلة، منوها بأن هذا مهم جدا لنجاح المهرجان،، متوجها بالشكر إلى فريق عمل المهرجان على الجهد الذي بذلوه، مؤكدا أن العام المقبل، سيشهد بناء قاعة اجتماعات وقاعة موسيقى، لافتا إلى أن الاحتفالية ستكون داخلهم، متابعا "هذه نقلة كبيرة"، معلنا أيضا أن إقامة مهرجان للموسيقى في الحونة.
المطرب أبو

«أبو» يفتتح ختام الجونة السينمائي.. وستيفن سيجال مفاجأة الحفل

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد حاتم، ومي عمرو، والفنان العالمي محمد كريم، وناهد السباعي، بسمة، درة، كما داعب المطرب الشاب زوجته، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال.
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سميح-ساويرس

سميح ساويرس يعلن عن إقامة مهرجان للموسيقى في الجونة

قال سميح ساويرس، إن اليوم يوافق ذكرى مرور 30 عاما، علي إنشاء مدينة الجونة السياحية، مشيرا إلى أنه "لم يكن يتخيل أنها في يوم ما ستكون هكذا"، معربا خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بما وصلت إليه الجونة، مشيرا إلى أن المهرجان يكبر كل عام ويكون له شخصية مستقلة، منوها بأن هذا مهم جدا لنجاح المهرجان،، متوجها بالشكر إلى فريق عمل المهرجان على الجهد الذي بذلوه، مؤكدا أن العام المقبل، سيشهد بناء قاعة اجتماعات وقاعة موسيقى، لافتا إلى أن الاحتفالية ستكون داخلهم، متابعا "هذه نقلة كبيرة"، معلنا أيضا أن إقامة مهرجان للموسيقى في الحونة.
المطرب أبو

«أبو» يفتتح ختام الجونة السينمائي.. وستيفن سيجال مفاجأة الحفل

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد حاتم، ومي عمرو، والفنان العالمي محمد كريم، وناهد السباعي، بسمة، درة، كما داعب المطرب الشاب زوجته، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال.
جوائز -منصة -الجونة -الرئيسية

انتهى الماراثون.. إعلان الفائزين بجوائز منصة الجونة السينمائي

انتهت اليوم الخميس، فعاليات منصة الجونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ الحفل بكلمة لمدير المهرجان انتشال التميمي، أثنى خلالها على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال ايام المنصة، ووجه الشكر أيضا، لكل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي، ثم ألقت مديرة منصة الجونة سيزا زايد، كلمة بدأتها بتوجيه الشكر للحضور وكل فريق العمل، واختصت بالشكر كلا من الفنانة بشرى، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، وانتشال التميمي والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس على دعمهم الدائم.
لما لنتولد (2)

«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
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