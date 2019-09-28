دموع وشكر وعرفان.. لحظات مؤثرة أثناء تكريم هند صبري بالجونة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

هند صبري - أرشيفية

بكت الفنانة هند صبري، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجون السينمائي، عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وتوجهت بالشكر إلى زوجها، قائلة: "لولاه عمري ما كنت هابقى قادرة على العمل"، وشكرت واالدتها أييضا على عنايتها بأولادها حتى تستطيع أن تواصل مسيرتها في التمثيل.. وعرض "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة وشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في الجونة، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.

ويعالج الفيلم قضية مهمة وهى دعم المرأة أمام ما تواجهه من صعاب الحياة، وهذا ما تبرزه الفنانة هند صبرى فى أغلب أعمالها السينمائية وبالرغم من أنها من أعضاء اللجنة الاستشارية للمهرجان إلا أنها تغيبت عن الحضور للمرة الأولى منذ تدشين هذا المهرجان. وكرم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم أيضا، نجم الكوميديا محمد