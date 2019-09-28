«الخارجية»: ليس لدينا من يُحاكَم لانتقاد الحكومة

تحرير:محمد عودة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ ص

وزارة الخارجية

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رفض مصر لما تم التطرق إليه في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة

كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.وأشار حافظ إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه