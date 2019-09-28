الكونجرس يطلب من بومبيو وثائق لتسريع «عزل ترامب»

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

ترامب وبومبيو

طالب ديموقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يزودهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أن «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق المجلس»، والذي كان أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وعلى بومبيو أن يزودهم بالوثائق في مهلة أقصاها 4 أكتوبر.ويطالب رؤساء اللجان النيابية خصوصا بالحصول على قائمة بأسماء مسؤولي وزارة الخارجية الذين «شاركوا، أو أعدوا أو تلقوا محضرا» للمكالمة الهاتفية التي جرت في 25 يوليو 2019 بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ويتهم الديموقراطيون الرئيس