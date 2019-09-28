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الكونجرس يطلب من بومبيو وثائق لتسريع «عزل ترامب»

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
ترامب وبومبيو
ترامب وبومبيو
طالب ديموقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يزودهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أن «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق المجلس»، والذي كان أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.
وعلى بومبيو أن يزودهم بالوثائق في مهلة أقصاها 4 أكتوبر.ويطالب رؤساء اللجان النيابية خصوصا بالحصول على قائمة بأسماء مسؤولي وزارة الخارجية الذين «شاركوا، أو أعدوا أو تلقوا محضرا» للمكالمة الهاتفية التي جرت في 25 يوليو 2019 بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ويتهم الديموقراطيون الرئيس
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ترامب

الأزمة مستمرة.. البيت الأبيض تستر على مكالمة ترامب

يبدو أن أزمة مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهاتفية، مع نظيره الأوكراني، التي حثه فيها على التحقيق مع ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، جو بايدن، أصبحت مثل كرة الثلج. كشفت تقارير عن أن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا "التستر" على جميع تفاصيل المكالمة مع الرئيس الأوكراني، وفقًا لشكوى المُبلغ ضد الرئيس الأمريكي. ففي الدعوى، دفع ترامب، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، للتحقيق في أنشطة منافسه الرئيسي المحتمل جو بايدن، الاقتصادية في أوكرانيا.
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البنتاجون: معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي زاد بشكل كبير

خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب وكالة «رويترز»، جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي، وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة. وقال أول تقرير سنوي للبنتاجون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف، بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.
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ترامب يسخر من الديمقراطيين بعد تسريب مكالمته: سيخسرون الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الديمقراطيين في بلاده بـ"نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات، ضيفا في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به"، وفقا لـ "سي إن إن".
دونالد ترامب

خان القسم.. مدير الاستخبارات الأمريكية في شهادته عن مكالمة ترامب

استجوب مجلس النواب الأمريكيون مسؤول الاستخبارات في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول ادعاء ورد في بلاغ شخص مجهول الهوية وأدى إلى مباشرة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس. وكان مدير الأمن القومي بالوكالة جوزيف ماجواير قد رفض عرض تفاصيل الشكوى على الكونجرس، والتي يتعلق الاتهام بمكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، إذ طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في مزاعم فساد متصلة بنجل نائب الرئيس السابق وخصمه السياسي جو بايدن، وفقًا لما ذكرته الـbbc.
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دونالد ترامب

«نيويورك تايمز» تكشف كيف رصدت مكالمة ترامب وزيلينسكي

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، أن من قام بالإبلاغ عن المحادثة الهاتفية التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، تم انتدابه إلى البيت الأبيض. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحيفة نقلا عن 3 أشخاص على علم بهويته إنه رجل «تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما»، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية. والشكوى التي قدمها، تشير إلى أنه «خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا».
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بومبيو: الولايات المتحدة تريد حلا سلميا مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلًا سلميًا للتوتر مع إيران، لكن الكرة في ملعب طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: «نريد حلا سلميا مع طهران ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك، في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار». وقال بومبيو: «نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة».
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جو بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأمريكي

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب، وإنما شن «هجومًا مباشرًا على استقلال» وزارة العدل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أدلى بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتظهر الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي «تقديم خدمة لنا» من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر. وحث ترامب زيلينسكي على التحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا
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