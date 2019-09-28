في مثل هذا اليوم.. توفي الرئيس جمال عبد الناصر

تحرير:محمد عودة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1970: توفي الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس مصر الأسبق. وفي عام 1970: محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وذلك كونه يتولى منصب نائب الرئيس. وفي عام 2000: بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل شارون لحرم المسجد الأقصى.

وفي عام 1995: توقيع اتفاقية طابا في واشنطن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك ضمن اتفاق إعلان المبادئ.وفي عام 1939: بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1950: انضمت إندونيسيا للأمم المتحدة.وفي عام 1960: انضمت مالي والسنغال للأمم المتحدة.وفي عام 2012: