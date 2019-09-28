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مؤسس المخابرات القطرية لتميم: لم نفسك (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
اللواء محمود منصور - مؤسس المخابرات القطرية
اللواء محمود منصور - مؤسس المخابرات القطرية
وجه اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، رسالة إلى تميم بن حمد بن خليفة، أمير قطر، أكد خلالها إن للمصريين عنده دما، لأن الشهداء قتلوا بأموال الخزينة القطرية. وقال مؤسس المخابرات القطرية، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»: «إحنا هايشين لبلدنا بنبنى فى نفسنا بس ومش شاغلين نفسنا بالخراب، وبقول لأمير قطر يا ابنى لم نفسك لأن نهايتك هتبقى وحشة، فحاول تحس لأن لينا عندك دم.. دم ولادنا مش هيروح هدر».
وأضاف منصور: «الشباب اللى اتقتل بفلوس الخزنة القطرية، أو خزنة أمير قطر اللى هو سارقها، الدم دا مينزلش فى الأرض، دا باقى عند الله وباقى طول ما إحنا أحياء، وبيت حمد بن خليفة وسلالته عليها هذا الدم، يشترك معاهم الولد اللى موجود فى تركيا». وتابع مؤسس المخابرات القطرية: «إحنا مش قليلين،
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