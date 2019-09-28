حسام البدري: صلاح فخر مصر.. وأنا مدرب لكل المصريين

تحرير:محمد عودة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ ص

حسام البدري

قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه لن ينحاز لأى فريق، وإنه لا يهمه سوى مصلحة المنتخب. وأضاف البدرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»: «محمد صلاح فخر المصريين كلهم، وفى المرحلة السابقة كان هناك بعض المشكلات سمعت عنها، وفى نفس الوقت عملية التصويت اللى تمت يمكن كان فيها خطأ، اللى بطلبه من محمد صلاح منقفش كتير عند النقطة دى، كل المصريين بيحبوك وبيفتخروا بيك»، معقبا: «إن شاء الله هتصل بيه أطمن عليه عشان عرفت إنه مجهد شوية».

وكشف البدرى عن خطته لإدارة المنتخب، وقال إن التركيز فى الوقت الحالى على الهيكل الذى سنبدأ به المرحلة الأولى وهى المباراة الودية التى ستقام فى أكتوبر وستكون مباراة التحضير لمبارات كينيا التى ستقام فى نوفمبر، ثم مباراة جزر القمر.وردا على من يروجون لفكرة انحياز حسام البدرى للنادى الأهلى، قال: «أنا مدرب