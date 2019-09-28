رياضة

حسام البدري: صلاح فخر مصر.. وأنا مدرب لكل المصريين

تحرير:محمد عودة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ ص
حسام البدري
حسام البدري
قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه لن ينحاز لأى فريق، وإنه لا يهمه سوى مصلحة المنتخب. وأضاف البدرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»: «محمد صلاح فخر المصريين كلهم، وفى المرحلة السابقة كان هناك بعض المشكلات سمعت عنها، وفى نفس الوقت عملية التصويت اللى تمت يمكن كان فيها خطأ، اللى بطلبه من محمد صلاح منقفش كتير عند النقطة دى، كل المصريين بيحبوك وبيفتخروا بيك»، معقبا: «إن شاء الله هتصل بيه أطمن عليه عشان عرفت إنه مجهد شوية».
وكشف البدرى عن خطته لإدارة المنتخب، وقال إن التركيز فى الوقت الحالى على الهيكل الذى سنبدأ به المرحلة الأولى وهى المباراة الودية التى ستقام فى أكتوبر وستكون مباراة التحضير لمبارات كينيا التى ستقام فى نوفمبر، ثم مباراة جزر القمر.وردا على من يروجون لفكرة انحياز حسام البدرى للنادى الأهلى، قال: «أنا مدرب
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ليفربول يبدأ خطواته لضم بديل محمد صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي عينه على لاعب جديد، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المهاجم المطلوب في الريدز، هو ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البرازيلي، يعزز من شائعات رحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.
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الزمالك يكشف عن موعد ومباراة جينراسيون فوت (صورة)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي لديهم خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإخطار الزمالك ونادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم 29 سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.. وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.
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في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على ضيفه اليكت سبورت التشادي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الإياب بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الفريق التونسي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، واستفاد الترجي من تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، لينجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب، لانتصار مثير في الشوط الثاني. وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
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اتحاد الكرة: محمد صلاح تاج على رأسنا

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي يقدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد: «عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فكان الرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 أغسطس وتسلمنا يوم 24 أغسطس».
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد تقديم جهازه الفني بشكل رسمي

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، واستقر البدري على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب، مدربا وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وعقد البدري اجتماعا، اليوم الأحد مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.
سيد معوض

محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.
حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
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