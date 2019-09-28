حسام البدري: صلاح فخر مصر.. وأنا مدرب لكل المصريين
تحرير:محمد عودة٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ ص
حسام البدري
قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه لن ينحاز لأى فريق، وإنه لا يهمه سوى مصلحة المنتخب.
وأضاف البدرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»: «محمد صلاح فخر المصريين كلهم، وفى المرحلة السابقة كان هناك بعض المشكلات سمعت عنها، وفى نفس الوقت عملية التصويت اللى تمت يمكن كان فيها خطأ، اللى بطلبه من محمد صلاح منقفش كتير عند النقطة دى، كل المصريين بيحبوك وبيفتخروا بيك»، معقبا: «إن شاء الله هتصل بيه أطمن عليه عشان عرفت إنه مجهد شوية».
وكشف البدرى عن خطته لإدارة المنتخب، وقال إن التركيز فى الوقت الحالى على الهيكل الذى سنبدأ به المرحلة الأولى وهى المباراة الودية التى ستقام فى أكتوبر وستكون مباراة التحضير لمبارات كينيا التى ستقام فى نوفمبر، ثم مباراة جزر القمر.وردا على من يروجون لفكرة انحياز حسام البدرى للنادى الأهلى، قال: «أنا مدرب
وكشف البدرى عن خطته لإدارة المنتخب، وقال إن التركيز فى الوقت الحالى على الهيكل الذى سنبدأ به المرحلة الأولى وهى المباراة الودية التى ستقام فى أكتوبر وستكون مباراة التحضير لمبارات كينيا التى ستقام فى نوفمبر، ثم مباراة جزر القمر.
وردا على من يروجون لفكرة انحياز حسام البدرى للنادى الأهلى، قال: «أنا مدرب لمنتخب مصر، بعيدا عن أى انتماءات فئوية، أنا مدرب لكل المصريين دلوقتى، يهمنى فى الأول وفى الآخر مصلحة المنتخب وتحقيق أفضل نتائج لجماهير الكرة المصرية، فأكيد هكون عادل ودة اللى أنا قلته فى المنتخب بعيدا عن أى انتماءات فئوية، مش هيهمنى سوى مصلحة مصر».
وأكد البدرى أن الجهاز المعاون هو من اختاره، لكن هناك مناقشات تدور مع الاتحاد، لافتا إلى أن اختيار اللاعبين لن يرتبط بالسن، لكنه يرتبط بالأفضل من خلال أداء كل لاعب على المستوى المحلى أو الدولى.