المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا يتقدم باستقالته

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ ص

كورت فولكر

قدم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، الجمعة، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف هويته. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المصدر حصول هذه الاستقالة، التي كانت كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا، حيث يدير فولكر أحد المعاهد. وأمر الكونجرس بمثول فولكر، الخميس المقبل، لاستجوابه. وفولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وكان قد عُيِّنَ في عام 2012 مديرا تنفيذيا لمعهد ماكين بجامعة ولاية أريزونا.وتعهد الديمقراطيون، الجمعة، التحرك بسرعة في قضية عزل ترامب، معتبرين أن الأدلّة واضحة على إساءته استخدام السلطة من خلال مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني ومحاولات التستر على مخالفات.وفي أولى الخطوات، طالب ديموقراطيون يرأسون