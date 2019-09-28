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الانفجارات تهز أفغانستان مع فتح لجان انتخابات الرئاسة

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ ص
انفجار في أفغانستان - أرشيفية
انفجار في أفغانستان - أرشيفية
فتحت مراكز الاقتراع، السبت، أبوابها في كل أنحاء أفغانستان لاختيار رئيس للبلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فيما نقلت وكالات عن مسؤولين حدوث انفجارات بمدن عدة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث إن «التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد»، في وقت كانت حركة طالبان قد حذرت زهاء 9.6 ملايين ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع. وقال مسؤولون إن انفجارات وقعت في العاصمة كابول، ومدينتي غزنة وجلال أباد. وأضاف مسؤولون محليون أن انفجارا وقع أيضا داخل مركز اقتراع بمدينة قندهار في جنوب البلاد، وأن 3 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى.
وحدثت الانفجارات بعد قليل من فتح مراكز الاقتراع أبوابها لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف والتزوير.وعرض التلفزيون مشاهد لمدخل مركز اقتراع في هيرات «غرب»، حيث اصطف طابور طويل من الناخبين الذين كانوا ينتظرون تحت أشعة الشمس، بينما كان مراسل التلفزيون يعلّق على الصور مرتديًا سترة واقية من
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انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي في الإعادة (نتائج أولية)

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تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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