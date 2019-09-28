إصابة 9 بحارة في حريق سفينة شحن بكوريا الجنوبية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

سفينة شحن - أرشيفية

أصيب 9 بحارة إثر اندلاع حريق في سفينة شحن وانتشر إلى سفينة أخرى في أعقاب انفجار في ميناء أولسان جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن النيران اشتعلت فى السفينة التى تبلغ حمولتها 25881 طنًا لنقل المنتجات البترولية من جزر كايمان إثر الانفجار الذي وقع في ميناء أولسان على بعد 400 كم جنوب شرق سول.

وأوضحت الوكالة، أن السفينة كان على متنها 25 شخصًا، جميعهم من الأجانب، لكن تم إنقاذهم جميعًا، كما امتد الحريق بسرعة إلى سفينة شحن أخرى بجانبها وعلى متنها 21 من أفراد الطاقم وتم إنقاذهم أيضًا، بحسب السلطات الكورية. وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم إصابة خطيرة، فيما أكدت السلطات الكورية