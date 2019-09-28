أمريكا: على طهران تغيير سياستها قبل أي مفاوضات

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

براين هوك

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إنه "يجب على طهران أن تبدي تغييرا في سياستها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأضاف هوك في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، أن إيران انتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الهجوم عليها، وآخر شيء يريده العالم هو دعم السلوك السيئ. ورأى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سخيا جدا في مقاربته الدبلوماسية في آخر عامين ونصف العام، وإيران ترفض الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة وأن المرشد الأعلى الإيراني أمامه خيار العودة إلى المفاوضات أو أن يراقب انهيار اقتصاد بلاده.

وشدد على مسؤولية طهران عن الهجوم على منشأتي "أرامكو" في السعودية، مؤكدًا وجود أدلة مادية سيجري الإعلان عنها عند انتهاء التحقيقات، تكشف تورط إيران في الهجمات، قائلا: "إن الصواريخ لو أطلقت من اليمن فلا يمكنها الوصول إلى بقيق". وأضاف أنه على مجلس الأمن الدولي النظر في هذه الهجمات، لأن لديه مسؤولية الحفاظ