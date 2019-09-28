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أمريكا: على طهران تغيير سياستها قبل أي مفاوضات

تحرير:التحرير: أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
براين هوك
براين هوك
قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إنه "يجب على طهران أن تبدي تغييرا في سياستها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأضاف هوك في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، أن إيران انتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الهجوم عليها، وآخر شيء يريده العالم هو دعم السلوك السيئ. ورأى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سخيا جدا في مقاربته الدبلوماسية في آخر عامين ونصف العام، وإيران ترفض الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة وأن المرشد الأعلى الإيراني أمامه خيار العودة إلى المفاوضات أو أن يراقب انهيار اقتصاد بلاده.
وشدد على مسؤولية طهران عن الهجوم على منشأتي "أرامكو" في السعودية، مؤكدًا وجود أدلة مادية سيجري الإعلان عنها عند انتهاء التحقيقات، تكشف تورط إيران في الهجمات، قائلا: "إن الصواريخ لو أطلقت من اليمن فلا يمكنها الوصول إلى بقيق". وأضاف أنه على مجلس الأمن الدولي النظر في هذه الهجمات، لأن لديه مسؤولية الحفاظ
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ترامب يكشف موقف واشنطن من شن حرب ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بين الدولتين. وقال ترامب في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد بمناسبة عيد رأس السنة العبرية أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات علاوة على العقوبات بهدف "ردع العدوان الإقليمي الإيراني": إن "الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ موقف صارم تجاه الجمهورية الإسلامية لكنها لا تتطلع إلى الحرب".
كورت فولكر

المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا يتقدم باستقالته

قدم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، الجمعة، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف هويته. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المصدر حصول هذه الاستقالة، التي كانت كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا، حيث يدير فولكر أحد المعاهد. وأمر الكونجرس بمثول فولكر، الخميس المقبل، لاستجوابه. وفولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.
ترامب وبومبيو

الكونجرس يطلب من بومبيو وثائق لتسريع «عزل ترامب»

طالب ديموقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يزودهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أن «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق المجلس»، والذي كان أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.
ترامب

الأزمة مستمرة.. البيت الأبيض تستر على مكالمة ترامب

يبدو أن أزمة مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهاتفية، مع نظيره الأوكراني، التي حثه فيها على التحقيق مع ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، جو بايدن، أصبحت مثل كرة الثلج. كشفت تقارير عن أن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا "التستر" على جميع تفاصيل المكالمة مع الرئيس الأوكراني، وفقًا لشكوى المُبلغ ضد الرئيس الأمريكي. ففي الدعوى، دفع ترامب، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، للتحقيق في أنشطة منافسه الرئيسي المحتمل جو بايدن، الاقتصادية في أوكرانيا.
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أمريكا: إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران "لكن الكرة في ملعب طهران"، محددًا موقف بلاده بشأن السلاح النووي: "إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي". وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74: "نريد حلا سلميا مع إيران، ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية، سيكون على النظام الإيراني اتخاذ هذا القرار قبل أن تتفاقم الأزمة".
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ترامب يرفض وساطة فرنسا لإنهاء النزاع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في تصريحات صحفية، أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء". وأوضح الرئيس الأمريكي أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، هذا الأسبوع، إلا أنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.
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ترامب: لا نية لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لديّ لعقد أي لقاء مع الإيرانيين". وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تأييده إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.
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«الخزانة الأمريكية»: مستمرون في الضغط على إيران

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. وقال منوتشين إن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران وهناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات"، وفقا لشبكة "CNBC". وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلا: "سنرى ما سيحدث".
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