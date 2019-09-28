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الصين تؤكد التزامها بعدم الدخول في مواجهة مع أمريكا

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص
ترامب وشي
ترامب وشي
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، أن بلاده ملتزمة بعدم الدخول في صراع أو مواجهة مع الولايات المتحدة، مع تعزيز الاحترام المتبادل والتعاون القائم على الفوز المشترك معها. وقال وانج خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت: "إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق". وأضاف أنه من الخطر أن يؤيد بعض الناس في الولايات المتحدة مسألة النظر للصين بوصفها خصما، أو حتى اللعب على أوتار فكرة الانفصال عن الصين.
وتابع المسؤول الصيني أن بكين تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بالمفهوم المتمثل في أن التناغم الحقيقي يرتكز على الإقرار بالتباينات واحترامها، إلى جانب العمل مع الصين لإدارة الخلافات على أساس الاحترام المتبادل، وتعميق التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، والدفع بشكل مشترك للتنمية السليمة والمستقرة للعلاقات
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أطفال نيجيريا

300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
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باكستان تحذر من «حمام دم» محتمل في كشمير

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احتجاجات هونج كونج (2)

اتفاق روسي صيني على تدخل أمريكا باحتجاجات هونج كونج

أعلن رئيس البرلمان الروسي، فيتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، عن أن روسيا متفقة مع موقف الصين بشأن التدخلات الأمريكية والغربية في أحداث "هونج كونج"، وذلك في تصريحات له خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان الصيني والذي أكد أن الصين لديها دلائل دامغة على أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي وراء دعم الاحتجاجات والأعمال غير القانونية في مقاطعة هونج كونج، بحسب "روسيا اليوم". وبدأت الاحتجاجات، في شهر مارس، لكن تحولت في يونيو إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997.
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أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

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لتهديدها الأمن القومي.. الصين تهاجم أمريكا

اعترضت الصين، اليوم الثلاثاء، على إدراج شركات الطاقة النووية الصينية في قائمة العقوبات الأمريكية. وقال نائب وزير البيئة وحماية البيئة الصيني ليو هوا: إن "مثل هذه الإجراءات، تفقد مفهوم الأمن القومي، معناه بالكامل، وتشكل إساءة لاستخدام ضوابط التصدير.. لن يؤثر هذا على الشركات الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضًا على الشركات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الأمريكية". وأشار ليو هوا إلى أن واشنطن تستخدم الإجراءات الحمائية من جانب واحد، ولذلك تجلب الضرر لمصالح الشركات الصينية ومصالح الشركات من مختلف دول العالم.
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