الصين تؤكد التزامها بعدم الدخول في مواجهة مع أمريكا

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص

ترامب وشي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، أن بلاده ملتزمة بعدم الدخول في صراع أو مواجهة مع الولايات المتحدة، مع تعزيز الاحترام المتبادل والتعاون القائم على الفوز المشترك معها. وقال وانج خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت: "إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق". وأضاف أنه من الخطر أن يؤيد بعض الناس في الولايات المتحدة مسألة النظر للصين بوصفها خصما، أو حتى اللعب على أوتار فكرة الانفصال عن الصين.

وتابع المسؤول الصيني أن بكين تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بالمفهوم المتمثل في أن التناغم الحقيقي يرتكز على الإقرار بالتباينات واحترامها، إلى جانب العمل مع الصين لإدارة الخلافات على أساس الاحترام المتبادل، وتعميق التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، والدفع بشكل مشترك للتنمية السليمة والمستقرة للعلاقات