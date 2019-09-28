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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلا

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 23 32 دمنهور 22 30 الإسكندرية 22 29 بلطيم 21 30 مطروح 21 28 السلوم 20 28 سيوة
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مؤسس المخابرات القطرية لتميم: لم نفسك (فيديو)

وجه اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، رسالة إلى تميم بن حمد بن خليفة، أمير قطر، أكد خلالها إن للمصريين عنده دما، لأن الشهداء قتلوا بأموال الخزينة القطرية. وقال مؤسس المخابرات القطرية، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»: «إحنا هايشين لبلدنا بنبنى فى نفسنا بس ومش شاغلين نفسنا بالخراب، وبقول لأمير قطر يا ابنى لم نفسك لأن نهايتك هتبقى وحشة، فحاول تحس لأن لينا عندك دم.. دم ولادنا مش هيروح هدر».
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«الخارجية»: ليس لدينا من يُحاكَم لانتقاد الحكومة

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رفض مصر لما تم التطرق إليه في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة
السفير-علاء-يوسف

مصر تؤكد مركزية الحق فى المياه كحق من حقوق الإنسان

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بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.
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طقس-حار (2)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
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حرارة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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رطب ومائل للحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
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