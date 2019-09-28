الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلا

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 23 32 دمنهور 22 30 الإسكندرية 22 29 بلطيم 21 30 مطروح 21 28 السلوم 20 28 سيوة