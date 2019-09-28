300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا
تحرير:التحرير
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
أطفال نيجيريا - أرشيفية
أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس".
وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب».
وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
وأعلن سابو: «عثرنا على نحو مئة تلميذ، بينهم أطفال في سن التاسعة، مقيدين في غرفة صغيرة باسم إصلاحهم وجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية».
وأضاف: «تعرض الضحايا لسوء المعاملة، وأعلن بعضهم أنه تعرض للاغتصاب من قبَل أساتذته».
وفي صور نشرتها وسائل إعلام نيجيرية، يظهر طفل في ظهره جروح،
وأعلن سابو: «عثرنا على نحو مئة تلميذ، بينهم أطفال في سن التاسعة، مقيدين في غرفة صغيرة باسم إصلاحهم وجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية».
وأضاف: «تعرض الضحايا لسوء المعاملة، وأعلن بعضهم أنه تعرض للاغتصاب من قبَل أساتذته».
وفي صور نشرتها وسائل إعلام نيجيرية، يظهر طفل في ظهره جروح، يبدو أنها نتيجة الجلد، وآخر مقيد القدمين بسلاسل على قضبان حديد، ومجموعة شبان صغار مجمعين في غرفة قذرة.
وفي صور أخرى، يظهر الأطفال الذين تم إنقاذهم مع وجوه هزيلة وصعود عشرات منهم إلى حافلات صغيرة توجهت إلى ملعب البلدية، قبل أن ينضموا مع أمتعتهم الشخصية إلى معسكر للحجيج قرب المطار، حسبما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس.