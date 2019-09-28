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300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

تحرير:التحرير ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
أطفال نيجيريا - أرشيفية
أطفال نيجيريا - أرشيفية
أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
وأعلن سابو: «عثرنا على نحو مئة تلميذ، بينهم أطفال في سن التاسعة، مقيدين في غرفة صغيرة باسم إصلاحهم وجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية». وأضاف: «تعرض الضحايا لسوء المعاملة، وأعلن بعضهم أنه تعرض للاغتصاب من قبَل أساتذته». وفي صور نشرتها وسائل إعلام نيجيرية، يظهر طفل في ظهره جروح،
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الصين تؤكد التزامها بعدم الدخول في مواجهة مع أمريكا

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10 ملايين طفل في خطر بسبب حرائق «غابات إندونيسيا»

نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الثلاثاء، إلى أن حرائق الغابات التي تشهدها إندونيسيا، تعرض نحو 10 ملايين طفل لخطر تلوث الهواء، حيث قال العلماء إن الحرائق تسببت في إطلاق كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفادت اليونيسيف حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، بأن نحو 10 ملايين شخص دون سن 18 عاما، يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في جزيرة "سومطرة" وجزء من جزيرة (بورنيو) في إندونيسيا.
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مصرع 7 أطفال وإصابة 57 بانهيار فصل دراسي فى كينيا

لقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 57 آخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ جراء انهيار صفهم الدراسي صباح اليوم الاثنين فور دخولهم الدراسة، بأكاديمية المواهب الثمينة في "داجوريتي" غربي العاصمة الكينية "نيروبي". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الاثنين - إن الحادث وقع في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة 4 بتوقيت جرينتش) لحظة دخول الأطفال إلى المدرسة المصنوعة من الخشب والصفائح المعدنية.
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بلاغ ضد تدريب الأطفال على السباحة في البحر بكفرالشيخ

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عنف واغتصاب..«حماية الطفل» بالشرقية تتلقى 210 بلاغات

أعلنت سرية محمد، مديرة مكتب حماية الطفل بمحافظة الشرقية، عن أن الوحدة تلقت مئتين وعشرة بلاغات بشأن تهديدات تعرض لها الأطفال خلال العام الجاري، منوهةً بأن البلاغات تنوعت ما بين حالات تعرضت للاغتصاب، وحالات زواج بعض الأطفال قبل بلوغ السن القانونية «زواج قاصرات»، بالإضافة إلى حالات من العنف الأسري والتنمر والتسول، فضلًا عن إيواء أطفال بلا مأوى، حيث تم التعامل مع جميع الحالات على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على الطفل وحمايته، خاصةً أن هناك تنسيقا مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل.
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