300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

تحرير:التحرير ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

أطفال نيجيريا - أرشيفية

أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».

وأعلن سابو: «عثرنا على نحو مئة تلميذ، بينهم أطفال في سن التاسعة، مقيدين في غرفة صغيرة باسم إصلاحهم وجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية». وأضاف: «تعرض الضحايا لسوء المعاملة، وأعلن بعضهم أنه تعرض للاغتصاب من قبَل أساتذته». وفي صور نشرتها وسائل إعلام نيجيرية، يظهر طفل في ظهره جروح،