6 قتلى من طالبان في عملية أمنية للجيش الأفغاني بكابول

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

اعتقال مسلحي طالبان

أعلنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 6 من مقاتلي حركة طالبان، واعتقلت آخر خلال عمليات أمنية أجرتها في إقليمي كابول وكابيسا. وقال مسئولون عسكريون: إن "القوات الخاصة ألقت القبض على عنصر متشدد تابع لطالبان في منطقة كابول بالإقليم الذي يحمل نفس الاسم.كما دمرت أيضًا مخبأ للأسلحة خلال نفس العملية"، وفقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية. كما قتلت القوات الخاصة 6 من مقاتلي طالبان خلال غارة جوية شنتها في منطقة "كوه باند" التابعة لإقليم كابيسا، ودمرت أيضًا مخبأ صغير للأسلحة خلال الغارة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على أربعة من مسلحي طالبان خلال عملية في منطقة "بولي علام" بإقليم لوجار، كما دمرت كمية صغيرة من الأسلحة. وقتلت القوات الأفغانية اثنين من مسلحي "داعش" في عملية بإقليم ننكرهار، كما ألقت القبض على أربعة آخرين ودمرت كمية صغيرة من الأسلحة