رياضة

الأهلي في مهمة سهلة ضد «كانو سبورت» بدوري الأبطال

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
جانب من منافسات الأهلي وكانو سبورت
جانب من منافسات الأهلي وكانو سبورت
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة، وسبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.
ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما افتتح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) بالفوز على سموحة بهدف دون رد، ورغم أن الأحمر يعاني حاليا من شبح الإصابات حيث يغيب كل من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا، فإن الجهاز الفني لديه بدائل كثيرة قادرة
اقرأ المزيد
ليفربول‎ (2)

سبت كروي مثير.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يواجه الأهلي نظيره كانو سبورت، في الثامنة مساءً، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، كما سنكون على موعد مع 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها ليفربول وشيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي السادسة مساءً يحل مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون، أما في إسبانيا فنكون مع موعد ناري، إذ يواجه أتلتيكو مدريد نظيره الريال في التاسعة مساءً.
ليفربول

ليفربول في ضيافة شيفيلد.. وإيفرتون يصطدم بالسيتي

يسير ليفربول المتصدر، ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، على كوكب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لكرة القدم لهذا الموسم، بينما تحاول باقي الأندية الكبرى اللحاق بهما في المرحلة السابعة نهاية الأسبوع. وضرب الفريقان بقوة الموسم الماضي، ففاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة وتوج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي عوض بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام. وابتعد ليفربول عن تشيلسي الثالث بفارق 25 نقطة في النسخة الأخيرة، أي أكثر من ثمانية انتصارات، ويبدو أن الفريقين في طريقهما لتكرار سيناريو الموسم الماضي.
حسام البدري (2)

حسام البدري: صلاح فخر مصر.. وأنا مدرب لكل المصريين

قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه لن ينحاز لأى فريق، وإنه لا يهمه سوى مصلحة المنتخب. وأضاف البدرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»: «محمد صلاح فخر المصريين كلهم، وفى المرحلة السابقة كان هناك بعض المشكلات سمعت عنها، وفى نفس الوقت عملية التصويت اللى تمت يمكن كان فيها خطأ، اللى بطلبه من محمد صلاح منقفش كتير عند النقطة دى، كل المصريين بيحبوك وبيفتخروا بيك»، معقبا: «إن شاء الله هتصل بيه أطمن عليه عشان عرفت إنه مجهد شوية».
اقرأ المزيد من الأخبار
على-معلول-وحسين-الشحات-وحسام-عاشور

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضم 21 لاعبًا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا بثنائي صلاح محسن ووليد سليمان. وأدى الفريق مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش، ويدخل في معسكر مغلق غدًا الجمعة.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

اختبار طبي لـ«أزارو» يحسم موقفه من مباراة كانو سبورت

يخضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، لاختبار طبي، غدا الأربعاء على هامش المران الجماعي الذي سيشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لتحديد موقفه من خوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغاب أزارو عن مباريات الفريق الماضية، أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، ومباراة الزمالك بالسوبر المحلي ومباراة سموحة في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.
ميتشو

فايلر يستبعد 6 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام سموحة

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة سموحة، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، واستبعد فايلر كلا من "علي لطفى، أحمد فتحي، أليو ديانج، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن"، وخضع السداسي لتدريبات صباح اليوم، تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق.
بعثة-الأهلى (1)

الأهلي يطير إلى غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بعثة الأهلي في السفر إلى غينيا لترتيب الأمور الخاصة بالرحلة، سواء في ما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة المرتقبة مباشرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]