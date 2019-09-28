الأهلي في مهمة سهلة ضد «كانو سبورت» بدوري الأبطال

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

جانب من منافسات الأهلي وكانو سبورت

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة، وسبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما افتتح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) بالفوز على سموحة بهدف دون رد، ورغم أن الأحمر يعاني حاليا من شبح الإصابات حيث يغيب كل من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا، فإن الجهاز الفني لديه بدائل كثيرة قادرة

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما افتتح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) بالفوز على سموحة بهدف دون رد، ورغم أن الأحمر يعاني حاليا من شبح الإصابات حيث يغيب كل من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا، فإن الجهاز الفني لديه بدائل كثيرة قادرة على تعويض هذه الغيابات.



وتحدث فايلر مع لاعبيه عن ضرورة تقديم عرض قوي أمام بطل غينيا الاستوائية ومواصلة العروض القوية التي حققها الفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، وأكد ضرورة الحفاظ على قوة المارد الأحمر وقدرته على استعادة اللقب الإفريقي.



وفي المقابل، يتطلع الضيوف لتقديم عرض جيد أمام بطل مصر، ورغم صعوبة المهمة فإن مدرب الفريق الغيني أكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأن الفوز على بطل مصر ليس مستحيلا.



