ترامب يكشف موقف واشنطن من شن حرب ضد إيران

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بين الدولتين. وقال ترامب في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد بمناسبة عيد رأس السنة العبرية أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات علاوة على العقوبات بهدف "ردع العدوان الإقليمي الإيراني": إن "الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ موقف صارم تجاه الجمهورية الإسلامية لكنها لا تتطلع إلى الحرب".

وتابع: "لا أريد نشوب نزاع مسلح، اقتُرح علينا التفاوض وبحث الأمور، وأنا تحليت بضبط نفس عظيم، وآمل في أن إيران ستختار السلام أيضًا". جاء هذا التصريح على خلفية فشل جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ترتيب اجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تخفيف التوتر