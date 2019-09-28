رياضة

ليفربول في ضيافة شيفيلد.. وإيفرتون يصطدم بالسيتي

يخوض رجال الإسباني بيب جوارديولا «مانشستر سيتي» مواجهة إيفرتون ضد فريق جريح على ملعبه «جوديسون بارك»، وحال سقوطه أمام «توفيز» قد يتخلف بثماني نقاط عن ليفربول
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
ليفربول
ليفربول
يسير ليفربول المتصدر، ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، على كوكب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لكرة القدم لهذا الموسم، بينما تحاول باقي الأندية الكبرى اللحاق بهما في المرحلة السابعة نهاية الأسبوع. وضرب الفريقان بقوة الموسم الماضي، ففاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة وتوج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي عوض بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام. وابتعد ليفربول عن تشيلسي الثالث بفارق 25 نقطة في النسخة الأخيرة، أي أكثر من ثمانية انتصارات، ويبدو أن الفريقين في طريقهما لتكرار سيناريو الموسم الماضي.
أحرز ليفربول ستة انتصارات كاملة، فتربع على الصدارة بفارق خمس نقاط عن سيتي الذي فاجأه نورويتش سيتي في المرحلة قبل الماضية، فانتفض لنفسه وسحق واتفورد 8-0 في نتيجة قياسية خلال مشواره في الدوري. ورغم خوضهما مباراتين خارج أرضيهما، يتوقع أن يحرز العملاقان الجديدان فوزين، إذ يحل ليفربول اليوم في افتتاح المرحلة
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ليفربول‎ (2)

سبت كروي مثير.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يواجه الأهلي نظيره كانو سبورت، في الثامنة مساءً، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، كما سنكون على موعد مع 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها ليفربول وشيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي السادسة مساءً يحل مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون، أما في إسبانيا فنكون مع موعد ناري، إذ يواجه أتلتيكو مدريد نظيره الريال في التاسعة مساءً.
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الأهلي في مهمة سهلة ضد «كانو سبورت» بدوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة، وسبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.
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حسام البدري: صلاح فخر مصر.. وأنا مدرب لكل المصريين

قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه لن ينحاز لأى فريق، وإنه لا يهمه سوى مصلحة المنتخب. وأضاف البدرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»: «محمد صلاح فخر المصريين كلهم، وفى المرحلة السابقة كان هناك بعض المشكلات سمعت عنها، وفى نفس الوقت عملية التصويت اللى تمت يمكن كان فيها خطأ، اللى بطلبه من محمد صلاح منقفش كتير عند النقطة دى، كل المصريين بيحبوك وبيفتخروا بيك»، معقبا: «إن شاء الله هتصل بيه أطمن عليه عشان عرفت إنه مجهد شوية».
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كين: بعض اللاعبين السبب في تراجع نتائج توتنهام

علق الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، على حالة التراجع التي يعيشها الفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة مؤخرًا أمام كولتشستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة. وقال هاري كين، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "انتهى الميركاتو في أوروبا منذ فترة قريبة، وكان هناك نجوم في الفريق يريدون المغادرة، كما أن بعض اللاعبين كانوا على وشك الرحيل".
يورجن كلوب‎

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
هاري- كين‎

«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
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