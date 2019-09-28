سبت كروي مثير.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

ليفربول

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يواجه الأهلي نظيره كانو سبورت، في الثامنة مساءً، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، كما سنكون على موعد مع 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها ليفربول وشيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي السادسة مساءً يحل مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون، أما في إسبانيا فنكون مع موعد ناري، إذ يواجه أتلتيكو مدريد نظيره الريال في التاسعة مساءً.

- الدوري المصري المقاولون × سموحة - الخامسة والنصف مساءً نادي مصر × أسوان - الخامسة والنصف مساءً - دوري أبطال إفريقيا الأهلي × كانو سبورت - الثامنة مساءً - الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد × ليفربول - الواحدة والنصف ظهرًا أستون فيلا × بيرنلى - الرابعة عصرًا تشيلسي ×