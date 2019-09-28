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السعودية: ندعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
سوريا
سوريا
أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان?، اليوم السبت، ترحيب المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية، ودعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية. وقال السبهان في تصريحات صحفية، أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا?، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وشدد على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة. وتشهد سوريا منذ 2011 صراعًا أجبر أكثر من نصف السكان على ترك منازلهم والنزوح داخل سويا
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أعلنت الإمارات، تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى الثلاث سنوات المقبلة وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أن الإعلان جاء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

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سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

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