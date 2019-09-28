اليوم.. استئناف محاكمة عمر البشير بتهم الفساد

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

عمر البشير

تستأنف، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والتربح غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، حيث يُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع. كانت هيئة محاكمة البشير قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضُبطت بمقر إقامة البشير.

وعثر فريق مشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، على مبلغ نقدي بثلاث عملات في منزل البشير، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار. ويشمل المبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)، حيث وجهت النيابة العامة في السودان اتهامات