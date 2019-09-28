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التخطيط: تنفيذ 6200 مشروع بـ490 مليار جنيه خلال عام

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه خلال العام المالي 2018- 2019، تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية نحو 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروعا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه. وأشارت "السعيد" إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه.
وأكدت وزيرة التخطيط قيام الوزارة بتصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح تقرير وزارة
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البنك-المركزى

لماذا خفض المركزي أسعار الفائدة 3.5% في عام واحد؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، بينما قرر استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
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سعر الدولار اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.26 جنيه، ونحو 16.36 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 28 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1497 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
بورصة (1)

هذا ما حدث في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

خسر مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي في البورصة في جلسات الأسبوع نحو 6%، بسبب اضطرابات المنطقة، وتراجع الأسواق العالمية، وأغلق عند 12.857,13 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 7.3% هبوطا، مغلقا الفترة عند 82.499 نقطة، وكانت البورصة قد خسرت في جلسات الأسبوع الثلاث الأولى ما يساوي مكاسبها في عام، واضطرت إدارة السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة وهي المرة الثالثة في تاريخها، بعد تجاوز خسائر المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 نسبة انخفاض بنحو 5% في جلسة الأحد الماضي. وبحسب بيانات البورصة الأسبوعية، سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.4% مغلقا الفترة عند 77.046,2 نقطة.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأولوية الكبرى التي توليها الدولة في ما يخص الاستثمارات في مجال الرياضة، وذلك بإنشاء مراكز وملاعب للشباب وتطوير القائم منها، مشيرة إلى أن الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب والعمل على بنائهم وبناء شخصياتهم، وذلك إدراكا منها لأهمية الاستفادة من الطاقات الهائلة لهم. جاء ذلك خلال لقائها مع وزير الشباب والرياضة؛ لأجل بحث سبل تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة وتمويل عدد من المشروعات الرياضية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

مصر تمتلك أعلى نسبة مشاركة للوزيرات مقارنة بأمريكا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها. جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى العربي الدولي للمرأة رفيع المستوى، والمنعقد خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر 2019 بالجامعة الأمريكية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

721 مليار جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الطاقة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، مقارنة بنحو 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالى 2011/2012. وتابعت "السعيد" بأن مصر تتبع استراتيجية واضحة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الطاقة (2018-2030) تعتمد على عدد من المحاور الأساسية تتمثل في ضمان أمن الطاقة، إلى جانب تحرير الأسواق المحلية للطاقة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

مصر تحتل المركز الثالث عالميا في ارتفاع معدل النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست.
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