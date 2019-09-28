التخطيط: تنفيذ 6200 مشروع بـ490 مليار جنيه خلال عام

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه خلال العام المالي 2018- 2019، تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية نحو 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروعا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه. وأشارت "السعيد" إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التخطيط قيام الوزارة بتصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح تقرير وزارة