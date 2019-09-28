التخطيط: تنفيذ 6200 مشروع بـ490 مليار جنيه خلال عام
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه خلال العام المالي 2018- 2019، تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية نحو 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروعا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه.
وأشارت "السعيد" إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه.
وأكدت وزيرة التخطيط قيام الوزارة بتصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح تقرير وزارة
وأكدت وزيرة التخطيط قيام الوزارة بتصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1254 مشروعا في برنامج "رصف الطرق"، بتكلفة كلية تزيد على 3 مليارات جنيه في 26 محافظة، وتنفيذ 392 مشروعا ضمن برنامج "الأمن والإطفاء والمرور" بتكلفة كلية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، و78 مشروعا ضمن برنامج "الكباري والأنفاق" بتكلفة كلية 1.7 مليار جنيه في 16 محافظة، وبخصوص برنامج "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة" فقد تم الانتهاء من 926 مشروعا بتكلفة 1.2 مليار جنيه.